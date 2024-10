El Museo De Arte Moderno Estrenará En México El Documental América Tropical: El Mural Mártir De Siqueiros

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte Moderno (MAM), estrenan en México el documental América Tropical: The Martyr Mural of Siqueiros (América Tropical: El mural mártir de Siqueiros), como parte de las actividades por el 60 aniversario del recinto anfitrión.

Esta proyección especial se llevará a cabo el sábado 12 de octubre a las 16:00 h en el Jardín Escultórico del MAM, con entrada libre al público en general, para que pueda apreciar en un documental de casi una hora de duración la experiencia del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros en la ciudad de Los Ángeles, California, durante 1932, periodo en el que realizó tres obras murales, una de ellas titulada América Tropical: Oprimida y destrozada por los imperialismos.

En dicha pieza mural, realizada por Siqueiros en la tradicional Calle Olvera del centro de Los Ángeles, el artista plasmó a un indígena mexicano crucificado en una doble cruz con un águila americana sobre él. Se aprecia también en el fondo una pirámide maya invadida por la vegetación, y a un campesino peruano y otro mexicano prestos a defenderse. Las esculturas en el fondo del mural, que representan la arquitectura precolombina y la antigua civilización indígena, están destruidas.

Exiliado en ese entonces en Los Ángeles, Siqueiros fue invitado a hacer un mural al aire libre, en las inmediaciones de la Plaza Olvera, que mostrara a hombres felices, loros y palmeras. Sin embargo, el artista decidió convertir dicha obra en una herramienta política. De esa forma se representó un ambiente natural de inspiración maya devastado y, en el centro, un indígena crucificado, en referencia a las atrocidades cometidas durante la conquista de México. Pero, además, sobre la cabeza del sacrificado, Siqueiros pintó al águila imperial americana, en alusión a los excesos internacionales de esa nación.

La obra desató controversia y dos años después de su creación, en 1934, fue cubierta con pintura blanca por manos misteriosas. No obstante, esta experiencia resultó un legado que prevalece hasta la actualidad, toda vez que inspiró profundamente al movimiento artístico chicano surgido en la década de los setenta, pero también en la búsqueda de la justicia social. Con base en esta experiencia artística, el colectivo Dignicraft y KCET-Link realizaron hace algunos años, para el programa Artbound de PBS, el documental América Tropical: El mural mártir de Siqueiros, el cual da testimonio de lo sucedido, además de incluir esfuerzos de conservación que se han hecho en lo que queda de la pieza, con testimonios de artistas que han sido marcados por el mismo y sus repercusiones en la lucha por la conservación de murales históricos y su legado en el arte político. El cortometraje incluye entrevistas con artistas contemporáneos de Los Ángeles y expertos en la obra de Siqueiros, como la investigadora independiente Rebecca Zamora, la historiadora de arte Isabel Rojas-Williams y la especialista en proyectos para el Getty Conservation Institute, Leslie Raine, entre otros.

“América tropical es la primera y más controversial obra de arte en la historia de este país”; “Siqueiros fue un activista, un gran artista, y nunca se detuvo”; “Todos los artistas del grafiti de hoy ven a Siqueiros como el abuelo de los murales en exteriores” y para “el movimiento chicano, los murales son un instrumento o herramienta muy importante para recuperar los valores centrales de nuestra gente”, son algunos de los comentarios vertidos en el documental.

La obra audiovisual ha causado gran impacto, por lo que fue nominada en dos categorías del Emmy de Los Ángeles y premiada por su banda sonora en la más reciente edición del programa que reconoce la excelencia en la programación televisiva del área metropolitana de Los Ángeles, California. El estreno en México del documental América Tropical: The Martyr Mural of Siqueiros (América Tropical: El mural mártir de Siqueiros) contará con la participación del Dr. Carlos Segoviano, curador del museo, y se llevará a cabo el sábado 12 de octubre a las 16:00 h en el Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno (Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec).

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More