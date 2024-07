El Museo De Arte De Ciudad Juárez Ofrece La Charla Entre Paisajes Y Horizontes Chihuahuenses Con César De La Riva

Get Access To Every Broadway Story



Con el conversatorio Entre paisajes y horizontes chihuahuenses, la investigadora Guadalupe Santiago Quijada y el artista César de la Riva abordarán los aspectos más destacados de la exposición Sentido paisaje, así como de la práctica artística del propio De la Riva, quien se distingue por su experiencia en la conservación del patrimonio histórico y en la creación a través de medios tradicionales y audiovisuales.

Organizado por el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el conversatorio se realizará el 31 de julio a las 19:00 h, el cual se centrará en el ejercicio pictórico del artista, y en la importancia del color, la perspectiva y la textura en su proceso creativo, así como de su experiencia al exponer en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Respecto de la muestra de César de la Riva, que permanecerá en exhibición hasta el 4 de agosto, comentó que “es un recorrido visual de un trabajo de 10 años. Es una serie de pintura de paisaje, pero no figurativa, que comencé a realizar desde 2012 y que es parte de una investigación que realicé durante mi posgrado y que luego fue publicada en un libro”.

El artista considera significativo exponer en Ciudad Juárez, porque los ambientes culturales son muy diferentes a los de la ciudad de Chihuahua, lugar donde expuso esta muestra por primera vez. “Parecieran ciudades cercanas, pero los ambientes culturales son completamente diferentes, ya que Juárez es un lugar con mayor diversidad cultural y Chihuahua tiene un público cultural más específico. Nunca había expuesto o realizado algún trabajo en la frontera y fue interesante acercarme a los artistas locales”, explicó De la Riva.

Agregó que dentro de la muestra se presentan dos videos que realizó a manera de documental, cuyo eje temático es el paisaje. “Lo presento como un elemento que ya no es natural, sino como idea cultural, y alrededor la concepción de cómo hacer una pintura”. César de la Riva se considera un pintor tradicional, porque sus técnicas y procesos artísticos se encuentran en esa línea. Sin embargo, detalló que su proceso creativo es la pintura no figurativa y los materiales que utiliza son acrílico, yute, tela, panel y lino como soporte. Expresó que su creatividad está impregnada de gustos personales, como “el color, la composición y la textura, esta última me interesa mucho. Refirió que en toda pintura de paisaje, ya sea figurativa o abstracta, aparecen tres elementos: la perspectiva, el color y la textura, los cuales también tienen su propia atmósfera, uno puede ver, por ejemplo, en José María Velasco, estos tres elementos configurados de muchas formas, ahí están presentes y son parte de las herramientas o técnicas tradicionales en la pintura”.

Estos tres elementos son la base de su obra, “con ellos trabajo, los desconfiguro, los corto, los invierto, juego con ellos, tratando de reflexionar en torno al presente, porque considero que cada pintor responde a su contexto. Asimismo, me interesa establecer algún tipo de conversación con otros artistas que han tenido esa obsesión por la naturaleza, por el paisaje”.

De la Riva estudió la licenciatura y el posgrado en Artes, con especialidad en pintura. Ha exhibido obra en Casa Redonda Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo, en la II Bienal de Arte Contemporáneo de León, en la XIX Bienal Rufino Tamayo, en la II Bienal Ángel Zárraga, en la Bienal Artemergente de Monterrey, en la Bienal XIII Joaquín Claussell y en la Tercera Muestra de Pintura Chihuahuense.

Su obra ha sido reconocida con el Premio Chihuahua, Vanguardia en Artes y Ciencias 2022, y ha sido apoyado con el Programa Emergente de Apoyo a la Cultura 2020 y con el Programa de Publicaciones del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 2016, categoría de Ensayo de Artes Visuales. Su libro Paisaje y Cultura (2016) ha sido publicado por la Secretaría de Cultura del estado de Chihuahua.

Lo acompañará en el conversatorio Guadalupe Santiago Quijada, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con estudios de Licenciatura en Sociología en la misma institución. Es maestra en Historia por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctora en Historia por el Colegio de Michoacán. Sus líneas de investigación son Historia urbana, historia regional e historia demográfica. Entre su obra más reciente está el Catálogo documental del Archivo Histórico de la Catedral de Ciudad Juárez, 1662-2023, Ciudad Juárez (UACJ) 2024.

