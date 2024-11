El Museo De Arte De Ciudad Juárez Ofrece Charlas De Economía Social Para Artistas, Creadores Y Artesanos

El Museo de Arte de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con el Instituto para la Ciudad y los Derechos Humanos, llevarán a cabo una serie de charlas de economía social y solidaria como parte de la retribución social del Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes Eká, de Chihuahua. La intención es brindar herramientas teóricas y prácticas para generar trabajo digno y sostenible, promoviendo la inclusión económica de artistas, creadores y artesanos.

La charla Vivir del arte: alternativas para artistas y trabajadores independientes estará a cargo de Juan José Villagrán, cooperativista de Aquí Cuí: Escuela de Arte y Permacultura, entre otras organizaciones sociales, quien compartirá sus conocimientos sobre temas fiscales y herramientas para los artistas y trabajadores independientes. Se impartirá el viernes 15 de noviembre a las 18:00 h en el recinto del INBAL.

Por otra parte, Diseñando proyectos culturales para el bien común es una segunda conferencia que será ofrecida por Villagrán, quien para esta ocasión compartirá herramientas de administración de finanzas y otros recursos para artistas. Se llevará a cabo el sábado 16 de noviembre, de 10:00 a 14:00 h, en el Edificio de los Sueños, espacio comunitario para la producción, distribución y consumo de artículos artísticos y culturales.

En este lugar se llevará a cabo Mercado social y solidario para artistas: introducción a la economía social y solidaria, propuesta de Carlos Murillo González, sociólogo y escritor, el sábado 16 de noviembre a las 17:00 h.

Juan José Villagrán es contador público egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 40 años de experiencia en el ámbito contable. Actualmente jubilado, ejerce la profesión de manera exclusiva, brindando servicios contables a personas físicas, asociaciones civiles y a sociedades cooperativas, AC y SC.

Por su parte, Carlos Murillo es sociólogo y maestro en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuenta con dos diplomados en economía social y solidaria por la UACJ y la Universidad Iberoamericana en Puebla; autor de varios libros, artículos y ensayos, entre los que destaca Combatiendo la anomia, Premio Guillermo Rousset Banda 2022.

Estas sesiones forman parte del proyecto Germinadora de Economía Social y Solidaria del Edificio de los Sueños, el cual tiene como objetivo promover la economía social y solidaria a través de un programa de actividades abiertas que revitalicen el espacio público, fomenten alternativas de desarrollo económico para creadores, y fortalezcan la infraestructura cultural autogestiva. Este espacio comunitario se ubica en la Plaza Cervantina, en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

El Museo de Arte de Ciudad Juárez se localiza en Circuito José Reyes E. 3310, Zona Pronaf, Ciudad Juárez, Chihuahua. Abierto de martes a sábado, de 10 a 18 h, y domingos, de 12:00 a 17:00 h.

