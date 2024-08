El Museo De Arte De Ciudad Juárez Llevará A Cabo El Taller Storytelling Personal: Contar Mi Historia

El Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) llevará a cabo el taller Storytelling personal: Contar mi historia, con Angélica Anahí Pérez Montes, diseñadora de contenidos educativos y con la participación de Ana María Trevizo, poeta fronteriza de estudios interdisciplinarios de género.

La mediadora explicó que el taller está dirigido principalmente a mujeres y el objetivo es que las participantes narren sus historias con perspectiva de género y poder hacer una autopublicación. Asimismo, Ana María Trevizo compartirá sus poemas y referencias de inspiración.

Storytelling personal: Contar mi historia es parte de las actividades dentro del programa Un museo para ti, que este verano tiene la temática ¿Dónde vive la curiosidad en los museos? En él, el público aprenderá fórmulas narrativas para contar sus propias historias. “Se hablará sobre la manera en la que estructuramos nuestros recuerdos y haremos un pequeño fanzine anecdótico”.

Actualmente Angélica Anahí Pérez Montes se desempeña como coordinadora de Servicios Educativos en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, donde ejerce el diseño de contenidos educativos y material didáctico. Asimismo, realiza recorridos guiados y talleres de arte en el recinto del Inbal. Cuenta con una experiencia de 16 años en la docencia.

Ana María Trevizo, quien compartirá sus poemas, es maestra en estudios interdisciplinarios de género. Es una poeta fronteriza de 32 años. Desde 2018 trabaja con asociaciones civiles y en espacios gubernamentales sobre temas relacionados con la violencia de género.

En diciembre de 2021 participó en la compilación electrónica Colección de textos y poesía: Escribir para sanar y florecer (juntas). Publicó de manera independiente su primer libro, Utopías de Domingo, en octubre de 2022 y fue ganadora del Premio Voces al Sol 2022 de la UACJ, en la categoría de poesía con el poemario Manual para transitar por los afectos. Actualmente forma parte del colectivo Club de la Intensidad, el cual tiene por objetivo difundir y visibilizar el trabajo de escritoras emergentes que viven en la frontera.

El MACJ se ubica en Circuito José Reyes Estrada 3310 Zona Pronaf, Ciudad Juárez, Chihuahua. Abierto de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 h, domingos de 12:00 a 17:00. Entrada libre.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More