El Museo De Arte De Ciudad Juárez Invita A Reflexionar Sobre El Valor De Los Monumentos En El Imaginario Colectivoinba.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), con el apoyo de Biznaga Lab, presentarán la actividad El hierro muere: Monumentos caídos en el imaginario colectivo, en el marco de la exposición Materia sólida.

En esta actividad diseñada en formato charla/taller se invitará al público a dialogar sobre los monumentos que nos rodean y analizar su valor en la construcción de nuestra identidad cultural. También se explorará cómo su presencia o ausencia influyen en nuestra percepción histórica y social.

Se llevará a cabo el martes 24 de septiembre a las 18:00 h en las instalaciones de Biznaga Lab, ubicado en Vicente Guerrero 1750, Ciudad Juárez, Chihuahua, con el apoyo del Fondo Transborder Community.

Estará a cargo de David Bravo Meat, artista juarense especializado en arte urbano, mural y esténcil. Con una trayectoria que abarca no solo la creación pictórica, sino también de las artes escénicas y la música como DJ, David ha sido parte de la carpeta del Stencil México 2021 y su obra se ha exhibido tanto a nivel local como nacional. Su enfoque innovador y su capacidad para conectar con el público lo convierten en un referente de la escena del arte urbano en Juárez.

En esta actividad se explorará el fascinante mundo de los monumentos y los antimonumentos, y cómo estas estructuras, que a menudo son percibidas como permanentes y estables, en realidad son producto de la interpretación colectiva. A través del arte del esténcil se buscará no solo desafiar la percepción de estos monumentos, sino también comenzar un diálogo visual que cuestiona su significado en nuestra sociedad.

El concepto de antimonumento surge como una respuesta crítica a una narrativa establecida. A través de éste se proponen nuevas formas de recordar y representar la historia, abriendo espacios para voces que han sido marginadas. El esténcil es una de las herramientas principales utilizadas por ser una técnica accesible que permite a cualquier persona convertirse en parte de esta conversación visual.

En esta charla/taller no solo se discutirán ejemplos concretos de monumentos y antimonumentos en la ciudad fronteriza, sino que también se reflexionará sobre el papel del arte urbano como herramienta de resistencia y expresión. Al final de la sesión se llevará a cabo un taller práctico donde las y los participantes podrán experimentar con el esténcil aprendiendo a reproducir sus propias ideas en diferentes soportes. Esto no solo será una oportunidad para crear arte, sino también para generar un diálogo crítico sobre cómo se puede redefinir el espacio urbano que habitamos.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More