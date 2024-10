El Museo De Arte De Ciudad Juárez Expone Iconic Standard Como Parte Through My Body (A Través De Mi Cuerpo)

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), en colaboración con Genius Loci, facilitado por el Rubin Center for the Visual Arts de UTEP, presentan el programa expositivo Through my body (A través de mi cuerpo), el cual incluye cuatro exposiciones individuales en espacios alternativos de Ciudad Juárez por medio del proyecto curatorial Un dique, así como una exhibición final en la galería del Rubin Center, donde se podrán apreciar todas las producciones artísticas realizadas.

El programa expositivo abre un espacio para discutir el entorno local y explorar, junto a cuatro artistas, la naturaleza de este lugar y de ellos mismos, a través de la manera en que el cuerpo experimenta las situaciones que se viven en la franja fronteriza.

El objetivo es recuperar el proceso de trabajo que realizaron previamente en el proyecto SinLugar (2021-2023), desarrollando de manera aislada cada exposición junto al artista correspondiente en un espacio que fue adecuado para su exhibición. La obra que se realiza fue desarrollada específicamente para el proyecto.

Through my body es posible gracias a la participación de Camil Clemente, Anairam, Arémy Dispárate y Mariana Ajo. Esta última artista ha tenido su participación en la Sala de Antecámara de Proyectos de este museo.

En Iconic Standard, la artista Mariana Ajo rastrea desde una postura crítica las imágenes del cuerpo femenino presentes en la cultura visual y señala cómo es que éstas, al ser difundidas por los medios de comunicación, se convierten en íconos y modelos idealizados por el receptor.

El rostro-máscara que se manifiesta a través del maquillaje evoca un tiempo y un espacio específico. Nos habla de una época y de las tendencias cosméticas que moldean el cuerpo. Al mismo tiempo, este rostro-máscara busca ocultar la fealdad que nos han enseñado a esconder, transformándose para asemejarse al ícono de belleza actual.

Mariana encuentra en personajes mediáticos el modelo de belleza contemporánea: labios gruesos, cejas perfectamente delineadas, pómulos altos y uñas estilizadas. Sin embargo, esta imagen también es objeto de crítica en internet debido al inevitable paso del tiempo y al envejecimiento natural.

La utilización de tecnologías 3D para preservar su imagen se convierte en un intento por desafiar estas conductas normativas hacia el cuerpo. Mariana nos invita a cuestionar qué recibimos de las imágenes, cómo nos impactan, cómo las interiorizamos y cómo nos presentamos en el mundo a través de ellas.

Mariana Ajo (Guanajuato, 1993) es maestra en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Guanajuato. Su trabajo se centra en el estudio de la imagen corporal femenina, en relación con discursos culturales y prácticas de embellecimiento en la vida social contemporánea. Utiliza la fotografía como medio artístico e investigativo para registrar y analizar observaciones cotidianas sobre la construcción de dicha imagen en la cultura visual, especialmente en los medios de entretenimiento como el cine, la televisión y las redes sociales.

El proyecto curatorial Un dique está conformado por Alonso Robles (Ciudad Juárez, Chihuahua, 1998) y Octavio Castrejón (Ciudad Juárez, Chihuahua, 1997). Alonso Robles es artista visual con Licenciatura en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue beneficiario del programa Jóvenes Creadores del Fonca 2020-21. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales en México y Estados Unidos. Su obra es un registro estético de su experiencia en la frontera, reflexionando sobre vínculos familiares, comercio informal, naturaleza endémica y paisajes del desierto.

Octavio Castrejón es egresado de la Licenciatura en Teoría y Crítica de Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su interés artístico se centra en los procesos de enseñanza del arte, el papel del espectador y las teorías decoloniales, museográficas y de montaje. Trabaja como artista en el proyecto de investigación Desierto Arte Archivo, además cocreó y organizó el proyecto Fichero: Conectando artistas en 2021. También organizó y coordinó el proyecto Mirando dentro. En 2020, realizó una estancia de movilidad académica en el programa ECOES en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Esta exhibición se presentará el viernes 18 de octubre en la Sala Antecámara de Proyectos del Museo de Arte de Ciudad Juárez a las 19:00 h. Posteriormente, formará parte de la Bienal Femsa en Guanajuato. Entrada libre. El horario es de martes a sábado de 10:00 a 18:00 h y domingo de 12:00 a 17:00. Para más información, escríbanos al correo electrónico macj.promocionydifusion@inba.gob.mx o al teléfono 656 146 1630.

