El Museo De Arte De Ciudad Juárez Compartirá Melodías De Diciembre: Recital De Violín

El Museo de Arte de Ciudad Juárez, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en apoyo a la formación musical a cargo de Alejandro Vázquez Muñoz, invita a su recital navideño denominado Melodías de diciembre: Recital de violín, el cual tendrá lugar el domingo 1º de diciembre a las 14:00 h en las instalaciones del recinto anfitrión.

Participan los alumnos Jesús Ricardo Herrera Armendáriz, Johana Isabel de León Laris, Luis Ángel P. Pereyra, Jonathan García Ortiz y Gerardo Adrián Ramírez Rosales, todos violinistas desde niveles principiantes hasta avanzados, quienes reflejarán en cada interpretación su esfuerzo y dedicación desarrollada durante su preparación musical. Para la segunda mitad del concierto se presentará el dueto del violinista Roberto Jurado y la pianista Flor Fierro.

Alejandro Vázquez y sus colaboradores eligieron una serie de Solos de Invierno, entre los que se escucharán Lightly Row, del compositor, violinista y pedagogo musical, creador del método Suzuki, Shinichi Suzuki (Nagoya, 1898–Matsumoto, 1998); Caterpillar Caterpillar! (Russian Folk Song) y Lullaby (Scotch folk Song), de Homer H. Harbour; Marche y Sonata I para violín solo en Sol menor, de Johann Sebastian Bach (1685-1750); Sarabanda en Sol menor, de Carl Bohm (1661-1733); Air Varié No. 14, de Charles de Beriot (1802-1870) y Concierto para violín No. 1 en Sol menor, de Max Brunch (1838-1920).

En la segunda parte se presenta el dueto de Roberto Jurado y Flor Fierro, ambos interpretarán Jalousie (Celos), de Jacob Gade (1879-1963) y para concluir el concierto se apreciará Tango, de Isaac Albéniz (1860-1909).

Alejandro Vázquez es un destacado violinista, ha dejado huella en el mundo de la música clásica. Graduado con honores en la Licenciatura en Música en 2016, con especialización en violín, ha enriquecido su arte a través de experiencias tanto nacionales como internacionales. Formó parte de la Orquesta Sinfónica de la UACJ y destacó en la prestigiosa Orquesta del Festival Internacional Ricardo Castro, bajo la batuta del armenio David Harutyunyan, en Durango.

Además, ha participado en el ¡Musika Festival! Varna International, celebrado en lugares emblemáticos del norte de Italia. Además de su destacada trayectoria en la música clásica, Alejandro Vázquez ha dejado su marca en el mundo del mariachi, como miembro del Mariachi Canto a mi Tierra de la UACJ. Su habilidad para fusionar la técnica clásica del violín con la pasión y el ritmo del mariachi lo ha convertido en un elemento invaluable en estas colaboraciones.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More