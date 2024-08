El Museo De Arte Carrillo Gil Festeja Su 50 Aniversario Con Un Programa Excepcional De Exposiciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), realizarán actividades para conmemorar el 50 aniversario del recinto de la Red de Museos Inbal con un programa excepcional que incluye las exposiciones Atravesar el tiempo. Memorias y presentes de la Colección Carrillo Gil; Siqueiros y los artistas americanos. Casos de estudio; Proyectar un museo. Fondo Arquitectónico de Augusto H. Álvarez y Una historia con muchas notas al pie.

Al agradecer al público y a los medios de comunicación, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, señaló que su presencia da testimonio cómo este gran museo, el Carrillo Gil, llega a sus primeros 50 años, estando listo para afrontar los próximos 50.

En conferencia de prensa, en la que participaron la directora del Museo de Arte Carrillo Gil, Marisol Argüelles San Millán; la nieta de Carmen Tejero y Alvar Carrillo Gil, Gabriela Sáenz Carrillo; el curador Renato González Mello y la curadora y directora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, Tatiana Cuevas, se dio a conocer el programa que incluye una serie de exposiciones dedicadas a celebrar cinco décadas de actividades del recinto.

La titular del Inbal refirió que el MACG tiene una historia que es ejemplar en México y refirió “que no se olvide de dónde vienen los procesos y a quienes debemos en su momento las grandes ideas... debemos reiterar el agradecimiento al Dr. Alvar Carrillo Gil y a su esposa Carmen Trejo de Carrillo Gil, porque son un ejemplo de coleccionismo privado con visión histórica y sentido público.

“Este museo cumple sus 50 años estando en la disposición de adentrarse en los nuevos lenguajes, en las nuevas formas de vivir y de habitar los museos desde sus espacios de mediación, de construcción de comunidades e incluso ya no hablamos de públicos, sino de comunidades de interlocución donde se están gestando otras maneras de implicarse con el arte”, agregó para posteriormente afirmar: “Eso es lo que el Carrillo Gil está planteando en este momento y como plataforma para seguir impulsando a grandes artistas que tal vez tienen la primera posibilidad de formar parte de una colectiva aquí o tal vez tienen la posibilidad de dialogar con las grandes figuras que alberga esta colección y que sin lugar a dudas están en el mejor museo para esos fines”.

Recordó que los jóvenes artistas de su época recurrían a Carrillo Gil para mostrarle su trabajo y no fueron pocas las ocasiones en las que adquirió las primeras obras, que tal vez no podrían haber encontrado otro espacio, fue precisamente la familia Carrillo Gil.

Y esa apuesta por la vinculación y el reconocimiento de las corrientes que se estaban conformando fueron los dos componentes de ese legado. Una obra integrada con más de 1,400 piezas que dan lugar de una memoria de cómo se construyó el México moderno desde las artes plásticas. “Eso es lo que aportó Carrillo Gil”.

La titular del Inbal reconoció que no es por decreto que un museo se vuelve a colocar sobre sus pies. “Es en primer lugar un acto amoroso, también es un acto histórico, de conciencia y es una manera de conceder diálogo y en ese sentido valoro y agradezco públicamente a todas y todos los trabajadores del museo… porque fueron capaces de formar parte de ese diálogo, hacer sus aportaciones y al mismo tiempo avanzar en esta reconfiguración del Carrillo Gil, colocando en el centro su colección, porque es la razón de ser de este recinto”.

Por su parte, Gabriela Sáenz, nieta de Alvar Carrillo Gil y Carmen Tejero, al agradecer a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, y a la Dra. Lucina Jiménez, resaltó que durante la administración actual, por primera vez, se han respetado “los acuerdos firmados en 1972, cuando el coleccionista donó su acervo a México”, los cuales indican que las piezas no sirvan a otros propósitos y que el museo “es y será el que albergue de la colección Carrillo Gil.

Expresó que estar en el recinto, a 50 años de su creación, es un “sueño”. Es un espacio físico digno, hermoso, una colección que se reunió con amor, con mucho trabajo y esfuerzo, y con el deseo único de que estuviera al servicio de la gente y del pueblo de México.

Comentó que si bien la vocación de Alvar Carrillo Gil fue la medicina, “su pasión fue el arte y por ello empezó a coleccionar obras de José Clemente Orozco, quien además fue “un cercanísimo amigo” y con quien encaminó una idea clara sobre su colección, pero también están David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Wolfgang Paalen y Matías Goeritz, “esa es la colección fundacional de la familia”.

En tanto, la titular del MACG, Marisol Argüelles, destacó la importancia que ha tenido el recinto no solo en la formación de artistas, sino también de curadores e investigadores, así como funcionarios para museos. Sobre el programa de aniversario detalló que se compone por cuatro ejes: exposiciones, con las que se visibilizara la identidad; la colección, la vocación y el camino de este museo.

Finalmente, la titular resaltó que las nuevas adecuaciones que tuvo el recinto no solo beneficiarán a los usuarios, sino que se apegan a la arquitectura original.

Fundado en 1974 por el Dr. Alvar Carrillo Gil y su esposa Carmen Tejero, el MACG se ha consolidado como un espacio fundamental en el sistema cultural mexicano, dedicado a la preservación, desarrollo y difusión de la cultura visual mexicana de los siglos XX y XXI.

El proyecto expositivo MACG 50 Aniversario será la pieza central de los festejos, que abarcará nueve meses y se dividirá en dos fases. La primera comienza el viernes 2 de agosto con la inauguración de las exposiciones Atravesar el tiempo. Memorias y presentes de la Colección Carrillo Gil; Siqueiros y los artistas americanos. Casos de estudio; Proyectar un museo. Fondo Arquitectónico de Augusto H. Álvarez y Una historia con muchas notas al pie.

Atravesar el tiempo. Memorias y presentes de la Colección Carrillo Gil retoma el propósito del coleccionista Alvar Carrillo Gil cuando reunió el acervo que conformó y legó al museo con la intención de resguardarlo, exhibirlo y hacerlo público, resultado de un proyecto curatorial colectivo que busca actualizar la relación entre el público y la colección que dio origen a este recinto.

A partir de nueve núcleos temáticos –Los espacios del coleccionista; Caballos, jinetes, máquinas; De la invención al muro; La poética de la escena; El horror, lo oculto y lo maravilloso; El trópico y sus fisuras; Ciudades y metrópolis; y Desplazamientos y migraciones–, Atravesar el tiempo propone un recorrido en el que se dé cuenta de las primeras adquisiciones del Dr. Carrillo Gil, así como la concepción de un espacio diseñado exprofeso para albergar y exhibir su colección. Bajo una mirada crítica, se atienden aspectos formales de una selección de obras que, además, revelan temáticas que aún siguen vigentes, como son la violencia, las máquinas y el miedo.

Con la exposición Siqueiros y los artistas americanos. Casos de estudio, las celebraciones del 50 aniversario del Museo de Arte Carrillo Gil se suman al 50 aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros, uno de los artistas representados en el acervo. Esta muestra, curada por Tatiana Cuevas, Mauricio Marcin, Isabel Sonderéguer y Julia Pérez, analiza la influencia de Siqueiros durante el desarrollo de las vanguardias estéticas en América del Sur y Estados Unidos.

En el Centro de documentación se expondrá Proyectar un museo. Fondo Arq. de Augusto H. Álvarez, que revisa la historia del museo a través de sus etapas constructivas y remodelaciones, con materiales del Fondo Augusto H. Álvarez del Acervo de Arquitectura Mexicana de la UNAM.

En la librería del museo, el proyecto Una historia con muchas notas al pie, curada por Alfonso Santiago, explora el papel de las publicaciones impresas en la memoria del MACG, incluyendo catálogos, hojas de sala, carteleras y otros materiales.

El programa de mediación se ha concebido conjuntamente con el equipo curatorial del proyecto MACG 50 Aniversario para ofrecer herramientas y actividades que acerquen la colección del museo a diversos públicos, fomentando el diálogo y la reflexión sobre la relevancia del MACG. Este programa incluye un simposio internacional que se llevará a cabo en septiembre de este año, así como laboratorios de mediación, recorridos y recursos didácticos impresos y digitales. Además, se realizarán guías académicas y didácticas para acompañar las secciones del proyecto, disponibles tanto en formato impreso como digital.

El Museo de Arte Carrillo Gil se ubica en avenida Revolución 1608, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01000 https://museodeartecarrillogil.inba.gob.mx/

