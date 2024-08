El Museo De Arte Carrillo Gil Abre Espacio A La Pieza Monumental Coquín, De Minerva Cuevas

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), inauguran la pieza monumental Coquín, a cargo de Minerva Cuevas, a quien también se le comisionó el diseño de la valla exterior del recinto, proyecto que lleva por título El futuro fue ayer, y que se inaugura el mismo 31 de agosto, en el marco del 50 aniversario del MACG.

La escultura Coquín combina y modifica elementos de cinco piezas prehispánicas para crear una escena simbólica que integra a una mujer, un ave, una tortuga, un conejo y un sapo, reflejando la riqueza y la espiritualidad de la cosmovisión maya.

Paralelamente, se inaugurará la muestra El futuro fue ayer, que se exhibirá en la valla exterior del museo. Esta obra complementa Coquín y propone una reflexión crítica sobre la relación entre el pasado y el futuro, invitando al público a reconsiderar y valorar las herencias culturales que siguen vivas en la actualidad.

Estas inauguraciones representan un momento clave en la celebración del medio siglo del Museo de Arte Carrillo Gil, fundado en 1974 por el Dr. Álvar Carrillo Gil y su esposa Carmen Tejero, reafirmando su compromiso con la promoción y preservación del arte y la cultura.

El Museo de Arte Carrillo Gil se ubica en avenida Revolución 1608, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, https://museodeartecarrillogil.inba.gob.mx/

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More