El Museo Casa Estudio Diego Rivera Y Frida Kahlo Ofrecen Visitas Para Público Con Discapacidad Visual

Para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (Mcedryfk) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) llevará a cabo un programa de visitas para personas con discapacidad visual, con el propósito de divulgar el contenido del museo y sus colecciones. Los recorridos se llevarán a cabo el martes 3 y jueves 5 de diciembre, en dos horarios: 11 y 13 h.

Impartidas por el área educativa del museo, con un cupo limitado a 20 participantes por sesión, las visitas guiadas para personas con discapacidad visual permitirán conocer la exposición permanente del museo, las casas funcionalistas y el estudio de Diego Rivera y sus colecciones, a través de adaptaciones de obra y audiodescripciones que el área educativa realizó junto con la escuela Ilumina, detalló en entrevista Lourdes Sánchez, integrante de esta área del recinto.

A lo largo del recorrido, las y los participantes podrán tener contacto con piezas táctiles que estarán acompañadas de una audiodescripción, la cual ofrecerá mayor información sobre la arquitectura funcionalista a partir de tres maquetas que presentan las formas y los volúmenes de los espacios, así como un retrato de Diego Rivera sobre Dolores del Río que se encuentra en tercera dimensión para que pueda ser tocado, y una pieza de cartonería de Judas que es parte de la colección del artista y que cuenta con texturas y elementos que permiten conocer la forma y el contexto de la pieza.

“En el área educativa del museo hemos trabajado desde hace varios años para atender a otros públicos mediante el uso de diversas herramientas, como el Sistema Braille y la lectura fácil que permite a las personas con baja visión leer algunos textos y apreciar imágenes. Es un acercamiento a la obra y trabajo de varios artistas, como Rivera o Juan O´Gorman, en el que se hace uso del tacto”.

La promotora educativa recordó que el programa de atención a personas con discapacidad inició en 2016, con espacios reservados fuera del museo o interpretación de Lengua de Señas, “pero uno de los proyectos más significativos en este periodo fue una maqueta que tenemos en salas y que permite que el público con discapacidad motriz conozca el espacio sin subir las escaleras. Es una maqueta que se puede desarmar y mostrar los interiores como si fuera una especie de visita guiada a partir de ese material didáctico”.

Explicó que también se realizó un barandal como parte del programa Ajustes razonables en el que, a pesar de que un edificio patrimonial como el Mcedryfk no se puede modificar, se pueden hacer algunos ajustes necesarios. “Es una herramienta y un apoyo que permite mostrar las casas de Diego Rivera, Frida Kahlo y Juan O´Gorman y que se adapta perfectamente a la estética del museo, con el que el público se traslada de una casa a otra y ayuda a todos”.

El registro para las visitas guiadas deberá realizarse en el correo: medr.pedagogía@inba.gob.mx. El Mcedryfk se localiza en Altavista y Diego Rivera, San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

