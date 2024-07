El Munal Renueva Sus Salas Permanentes De Arte Virreinal

El Museo Nacional de Arte (Munal), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), invita a los públicos a conocer la renovación de sus salas permanentes de arte virreinal.

En una exposición integrada por cerca de 60 piezas, con una curaduría que da cuenta del paralelismo artístico, entre la pintura sacra y profana de Nueva España; reuniendo en sus salas grandes obras maestras que, hasta el día de hoy, habían permanecido resguardadas.

La exhibición, articulada temáticamente, muestra el complejo mosaico sociocultural en el mundo novohispano y el binomio indisoluble entre la tradición religiosa y civil en el arte, poniendo en manifiesto importantes géneros artísticos, como el retrato, el paisaje y la pintura de castas.

Esta propuesta expositiva, a cargo de los curadores Héctor Palhares y Ramón Avendaño, presenta la producción de grandes artistas, como Sebastián López de Arteaga, Alonso López de Herrera, Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, José de Alcíbar, así como nombres poco estudiados, como Diego Domínguez de Sanabria. Mención especial merece la producción artística de dos de las dinastías más emblemáticas de pintores en Nueva España, los Echave, encabezada por el vasco Baltasar de Echave Orio; y la segunda, conformada por la familia Juárez.

En el recorrido se podrán apreciar lienzos fundamentales, como la Sagrada familia, del sevillano Andrés de Concha; el Retrato del virrey Duque de Linares, de Juan Rodríguez Juárez, y el óleo de Doña Inés de Velasco, pintado por Baltasar de Echave Orio.

Los visitantes podrán disfrutar de estas magníficas piezas en las salas del segundo piso del museo, de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 h.

Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Tel. 8647-5430 ext. 5050 y 5024

Horario: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h; costo general $90. Entrada libre con credencial del Inapam, menores de 13 años, personas con capacidades diferentes, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More