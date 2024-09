El Munal Reúne Obras De Van Gogh, Modigliani, Manet, Degas, Sisley, Pissarro, Toulouse-Lautrec, Renoir Y Cézanne

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de Arte (Munal), con el apoyo de su patronato, inauguraron la exposición Diálogos de vanguardia. La Colección Pearlman en el Munal, que estará disponible para el público hasta el 12 de enero de 2025.

En representación de la directora general del Inbal, Dra. Lucina Jiménez, la subdirectora general del Patrimonio Artístico Inmueble, Dolores Martínez Orralde, destacó la importancia del esfuerzo colectivo del recinto, pues gracias a ello “el público mexicano podrá apreciar obras de artistas referenciales en la historia del arte, como Van Gogh, Cézanne, Modigliani, Toulouse, Manet, Renoir, entre otros, junto a nuestros grandes baluartes artísticos nacionales, como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano, Germán Gedovius, Félix Parra y Gerardo Murillo”.

Añadió que “en este contexto, la democracia cultural cobra especial importancia, ya que garantiza que las diversas expresiones artísticas, tanto locales como internacionales, estén al alcance de todos, y retomó palabras del coleccionista invitado: Este museo está abierto siempre a todo el público. Esto fortalece la misión social y construye una sociedad más crítica, en la que el arte no es un privilegio de unos pocos, sino un bien común que enriquece la vida de todas las personas, de todos los mexicanos”.

Por su parte, el director del Museo Nacional de Arte y curador de la muestra, Héctor Palhares Meza, dijo que el objetivo de la exhibición es “el diálogo, la paridad, el vaso comunicante entre una latitud y la otra. Europa y México conviven en esta muestra, no solamente como ustedes lo verán en las salas, por una afinidad iconográfica, por similitudes en muchas de las obras, sino también, evidentemente, por grandes simbolismos que ocultan estas piezas: motivos estéticos, sensibilidades afines, el gran contexto de aquella Belle Époque”.

Los cuadros que llegan a México por primera vez son resultado de las adquisiciones que Henry Pearlman realizó durante tres décadas, junto con su esposa Rose. Al respecto, Daniel Edelman, nieto de los señores Pearlman y dueño legal de la Colección Pearlman, mencionó que “hoy es la primera vez que cualquiera de estas obras se ha visto en México. Es muy importante para mí y para nosotros que la Colección Pearlman tenga esta oportunidad, de estar en el Munal, porque es un museo de la gente”.

Sobre los orígenes de los óleos, Edelman dijo que sus abuelos “por 25 años, más o menos, coleccionaron obras de Cézanne, Manet, Modigliani, Toulouse y otros, pero no querían disfrutarlos solos, siempre querían que muchas otras personas tuvieran la oportunidad de descubrir y disfrutar”.

Asimismo, resaltó que en la exhibición se verán diferencias, influencias y colecciones y que “no podemos ver muros porque el arte es del mundo, el arte no hace muros, el arte hace puentes”, destacando que los públicos apreciarán en cada cuadro “primero, la cultura, la historia y los artistas de México; segundo, la cultura, la historia y los artistas que vinieron de Francia, Italia, de los Países Bajos y otros; y tercero, a dos personas que vivieron en Nueva York, mis abuelos Henry y Rose Pearlman”.

El proyecto curatorial evoca a las exposiciones internacionales de entre siglos en París, para acercar a los visitantes del Munal a los intereses de aquella Belle Époque que, desde la plástica, ponderó asuntos como el paisaje, el desnudo, el retrato, el cabaret y la vida cotidiana finisecular.

Al respecto, Héctor Palhares resaltó que “es una exposición con la que cerramos el año en el Munal y que, sin lugar a duda, para todas y para todos va a representar no solamente la cercanía, la proximidad, la piel a piel con estos grandes maestros, sino un diálogo también con todos ustedes, un poderoso diálogo de vanguardia”.

Los asistentes al museo podrán apreciar la muestra hasta el 12 de enero de 2025 en las salas del primer piso del recinto. Además, se contará con un nutrido programa académico que convoca a importantes especialistas e investigadores del arte moderno en Europa y México, así como un curso que profundizará en la vida y producción de estos grandes artistas. Más información, consultar las redes sociales oficiales o visitar www.munal.mx/es.

El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Horario de visita: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h. Costo general $90. Entrada libre a Inapam, menores de 13 años, personas con capacidades diferentes, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre.

