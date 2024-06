El Mes Del Orgullo LGBTQ+ Cierra Con Noche De Museos Especial En Los Recintos Del Inbal

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) invitan al público a visitar los recintos de la Red de Museos Inbal este miércoles 26 de junio en el marco de la Noche de Museos.

En la Galería José María Velasco, ubicada en Peralvillo 55, colonia Morelos, se realizará la charla Literature Queer: un repaso histórico singular, presentada por Rubén Fisher a las 18:00 h.

Esta sesión explorará la literatura queer desde diversas perspectivas, desafiando normativas académicas con nuevos enfoques sobre la diversidad sexo-género. En el Museo del Palacio de Bellas Artes los visitantes disfrutarán de visitas guiadas que exploran tanto la historia y arquitectura del edificio, así como la exposición de Damián Ortega, en diversos horarios programados a partir de las 18:00 h. Además, la sala de lectura Alias estará abierta de 18:00 a 21:00 h, ofreciendo un espacio para el encuentro con los asistentes. Se pueden consultar las redes y el sitio web del MPBA para conocer todos los detalles.

El Museo Nacional de San Carlos, que se encuentra en Av. México Tenochtitlan 50, colonia Tabacalera, invita a la conferencia La Tabacalera de los 41: El entorno social y urbano del Baile de la paz, a cargo de Julio Arellano, previa inscripción en mnsancarlos.inba.gob.mx/41

El Museo Mural Diego Rivera presenta La dulce y tierna venganza de las cucarachas, un homenaje a Lia García “La Novia Sirena”, figura destacada en la resistencia política y pedagógica desde 2012. La cita es a las 18:30 h en el recinto ubicado en esquina de Colón y Balderas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El Museo Nacional de Arquitectura ha organizado la visita guiada por la muestra Vissi d' Arte. Presencia italiana en los teatros de América Latina, con la curadora María Margarita Segarra Lagunes, a las 19:00 h, en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes, en Avenida Juárez y Eje Central. Ex Teresa Arte Actual, ubicado en Lic. Verdad 8, tendrá el concierto Hechizos, una experiencia musical única con Ariadna Ortega en el violoncelo, explorando la interacción entre música y espacio acústico.

El Laboratorio Arte Alameda, en Dr. Mora 7, Centro Histórico, extiende su horario de visita para la exposición MUXX: Trashumancia y ofrece una charla con el colectivo MUXX a las 19:00 h.

El Museo Nacional de Arte, en Tacuba 8, presenta visitas mediadas a la exposición Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra, así como una pasarela inspirada en el taller de cosplay Manifiesto, y una conferencia sobre el pintor Manuel Rodríguez Lozano. El Museo Nacional de la Estampa, a través de su página de Facebook, transmitirá a la 19:00 h la presentación de la carpeta gráfica Incidentes melódicos, de la destacada artista Patricia Soriano. Este evento tuvo lugar en la Noche de Museos de febrero de 2024, en el contexto de la exposición Cuerpo diverso animal. Patricia Soriano.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo invita a la lectura en voz alta para Frida, donde participará la talentosa actriz María del Carmen Félix, como parte del programa ¡Leo... luego existo! Esta iniciativa conmemora el 70° aniversario luctuoso de la icónica pintora mexicana, presentando una selección de sus textos más emblemáticos. El cupo es limitado a 60 personas, asegurando una experiencia íntima y memorable.

Actividades en el Circuito Chapultepec El Museo Tamayo, ubicado en Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, presenta en sus Noches de jazz a Emilio Reyna, destacado compositor y pianista de la escena del jazz en la Ciudad de México. Reyna explora y promueve las posibilidades de la música improvisada, honrando la rica tradición del jazz con su talento único. Para más detalles, puedes escribir a educacion@museotamayo.org.

El Museo de Arte Moderno, en la intersección de Paseo de la Reforma y Gandhi en el Bosque de Chapultepec, invita al conversatorio Pesquisas sobre la colección Fotográfica del MAM. Este evento examinará la formación, los cambios y la perspectiva actual de la destacada colección fotográfica del museo. La cita es a las 19:00 h.

Actividades en el interior del país

En el Museo de Arte de Ciudad Juárez, en Av. Abraham Lincoln y Coyoacán s/n, colonia Zona Pronaf, se presentará el libro Paisaje acústico de las predilecciones, a cargo de Ángel Durán. Este volumen aborda la cultura creada por la comunidad homosexual a través de sus expresiones musicales y personales, explorando temas que son fundamentales para la identidad y la representación.

Estos eventos ofrecen una oportunidad para sumergirse en el arte, la cultura y la reflexión en diferentes rincones de la ciudad.

