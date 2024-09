El Inbal Y Lotería Nacional Celebran Con Sorteo Magno El 90 Aniversario Del Palacio De Bellas Artes

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y Lotería Nacional realizaron la develación del billete conmemorativo del Sorteo Magno No. 386 que rinde un homenaje al 90 Aniversario del Palacio de Bellas Artes, recinto que ha sido escenario de eventos artísticos, sociales y culturales en la capital mexicana.

En representación de la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez López, el subdirector general de Bellas Artes, Héctor Romero Lecanda, consideró que este espacio emblemático, desde donde México dialoga con el mundo, con alegría y orgullo, celebra este 29 de septiembre -día del Sorteo Magno- 90 años de haberse inaugurado.

Desde el vestíbulo del recinto del Inbal, acompañado por el gerente de Relaciones Públicas de Lotería Nacional, Manuel Camacho Higareda, Romero Lecanda agradeció a la institución más importante de beneficencia pública por sumarse a esta celebración del máximo recinto cultural de México, donde se han presentado los más importantes artistas nacionales e internacionales, como María Callas, Plácido Domingo, Cristina Ortega, Juan Gabriel, Lola Beltrán, Los diablos de Cuajinicuilapa o la Banda Filarmónica de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, entre otras muchas agrupaciones.

Al referirse a sus espacios, dijo que el Museo del Palacio de Bellas Artes ha presentado obras maravillosas de Diego Rivera, Basquiat, Pablo Picasso, así como El arte de los pueblos indígenas o la maravillosa exposición escultórica de Ángela Gurría.

Aquí, dijo, en este Palacio se han reconocido a las y los mejores exponentes del arte, la literatura y el patrimonio cultural de nuestro país. A lo largo de 90 años ha sido el epicentro, el punto de encuentro, de diálogo, de debate político y cultural. El Palacio de Bellas Artes ha sido escenario para toma de protesta e informes presidenciales, pero también de la firma de un convenio entre el Inbal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para impulsar las actividades artísticas, culturales para que los pueblos originarios, pueblos indígenas y afromexicanos ejerzan sus derechos del uso o aprovechamiento y protección de su cultura, identidad, tradiciones, lugares sagrados y educación.

Por lo que insistió que el Palacio de Bellas Artes, nuestro palacio, sin renunciar a la excelencia artística y con pleno respeto a la libertad creativa, es el palacio de la diversidad de expresiones y de públicos.

Ante la gerente del Palacio de Bellas Artes, Silvia Carreño, y con la presencia de niños gritones de la Lotería, expresó que hoy este recinto, con sus salas, sus museos de arte y arquitectura, con las restauraciones de las cúpulas, los pórticos, el cambio de la concha acústica, de infraestructura eléctrica, pero sobre todo con el talento, la capacidad, la fuerza de trabajo de cientos de especialistas, técnicos, operadores, iluminadores, personal administrativo, de mantenimiento, seguridad, limpieza y mediadores, todas y todos hacen que Bellas Artes sea un Palacio que está a la vanguardia del siglo XXI.

En representación del director general de Lotería Nacional, Marco Antonio Mena Rodríguez, el gerente de Relaciones Públicas, Manuel Camacho Higareda, recordó que, como una de las instituciones más antiguas de México, la entidad de la suerte mantiene su misión social de apoyar a la población más vulnerable mediante los proyectos del Gobierno de México en materia de educación, infraestructura y salud.

Informó que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lotería Nacional ha logrado ventas en ascenso y para finales de este 2024 alcanzará una cifra récord que representa un logro institucional.

Camacho Higareda resaltó que, como valor añadido, la entidad difunde en los cachitos de lotería aspectos relevantes para el país, como en esta ocasión, donde visibiliza los 90 años del Palacio de Bellas Artes a través de los más de 11 mil puntos de venta con los que cuenta la institución alrededor del país.

El Sorteo Magno No. 386 cuenta con un Premio Mayor de 104 millones de pesos en cuatro series y se realizará el 29 de septiembre a las 20:00 h, ya se pueden adquirir los billetes en alegrialoteria.com. La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

El evento contó con la intervención musical del Ensamble Pp, con los intérpretes Adán Jahir García, en el violín, Johan Yael Ponce Iñiguez, en la viola, y Mario Gregorio Ruelas O´Çonnor en el chelo, quienes degustaron al público con la composición de Enrique Dunn, titulada Noventa y creada para celebrar el 90 Aniversario del Palacio de Bellas Artes.

