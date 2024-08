El Inbal Rindió Un Homenaje A La Diversidad De La Música Contemporánea Con El Concierto Niman Axkan

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentaron ante un Palacio de Bellas Artes con público expectante por apreciar el concierto Niman Axkan, homenaje a la música contemporánea de nuestras comunidades originarias.

El programa comenzó con Baltiptsy (La danza de la tuza), con los primeros invitados de la noche: Kujipy, grupo originario de la cultura mixe, que combina la tradición de las bandas de viento oaxaqueñas con la música de los Balcanes y el rap en lengua mixe. A continuación, se escuchó el son jarocho tradicional La bruja, en un arreglo de Felipe Pérez Santiago para Vórtice Ensamble, seguido de Canciones a la Tierra, del compositor Gerardo Aponte, con letras de Tata Ervin Cux, interpretadas por la segunda invitada de la noche, la soprano Victoria Amaro, quien cantó en lengua maya k´iche.

A este emotivo e importante concierto, que se enmarca en los ejes de política pública de diversidad e inclusión, asistió la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, quien felicitó a quienes participaron en este encuentro que mostró la música contemporánea que producen nuestras comunidades originarias.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en esta administración ha fortalecido la presencia de la diversidad cultural en sus programaciones cotidianas con las expresiones de los y las artistas de las comunidades indígenas en las disciplinas de la literatura, artes visuales, danza, música y canto, tanto en el Palacio de Bellas Artes como en todos sus recintos.

Ante los aplausos de los asistentes, el tercer invitado de la noche fue Benjamín Kumantuk Xuxpë, trompetista y compositor de la tradición ayuujk de Oaxaca, quien combina las tradiciones musicales de su comunidad con el jazz y la música electrónica y ofreció Ja Pujx (La nave), en un arreglo de Pérez Santiago.

A continuación, llegó uno de los momentos más esperados de la noche por el público, la participación de la Banda Xipe Totec, originarios de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; grupo de death metal con letras cantadas en náhuatl que abordan temáticas del pueblo mexica y que en esta ocasión presentaron Borbonicus, en un arreglo de Gerardo Aponte.

El programa continuó con una parte instrumental donde el público se deleitó con un arreglo de Luis Alfonso García de la R. para Vórtice Ensamble del vals Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá, considerado el himno no oficial del estado de Oaxaca; las Tradiciones mexicanas, en un arreglo de Carlos Olvera Gutiérrez, para la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Huejotzingo, bajo la batuta de su director titular, Israel Crisóstomo, y el son jarocho El coco, arreglado para ambas agrupaciones por Carlos Gómez Matus. Después, apareció de nueva cuenta en el escenario la soprano Victoria Amaro, quien interpretó en lengua tének la pieza Xantolo, alusiva a la fiesta de los muertos o “Día de todos los santos” en la Huasteca Potosina.

Acercándose al final del programa apareció el penúltimo invitado de la noche, el guitarrista y cantante Damián Martínez, fundador y líder de la banda Sak Tzevul que combina las tradiciones del pueblo tzotzil con el rock progresivo y quien interpretó Sts´umbeyel ta yo´otan skolel alnich´an (Raíces y alas) en un arreglo de Gerardo Aponte. La última invitada de la noche fue Sótera Cruz, compositora y rapera originaria de Juchitán, conocida por hacer hip-hop en lengua zapoteca, quien interpretó Gudxe´Li (Te lo dije), obra comisionada por el America´s Research Network, en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Para finalizar, Felipe Pérez Santiago llamó al escenario a todos los invitados, quienes realizaron una versión muy especial del tradicional son jalisciense La mariquita, y con esta consigna en la pantalla de supertitulaje se cerró el telón en esta gran noche. Este proyecto surgió en 2022 como una colaboración entre Felipe Pérez Santiago, director artístico de Vórtice Ensamble, y la Red de Investigación de las Américas (Arenet), formando parte de un proyecto internacional llamado Coling, siendo este una iniciativa de la Unión Europea para crear y compartir prácticas y experiencias de revitalización de lenguas indígenas en las Américas y lenguas minorizadas en Europa.

Su primera presentación se llevó a cabo en el Centro Cultural Los Pinos en la Ciudad de México para celebrar el Día Internacional de las Lenguas Indígenas en 2022 y, posteriormente, se presentó con gran éxito en el Teatro de la Ciudad de Puebla y al año siguiente en el Zócalo de Huejotzingo, Puebla. La premisa de Niman Axkan es mostrar las distintas facetas de la música indígena de nuestro país haciendo énfasis en lo que se está creando actualmente; la música que escuchan los jóvenes de las comunidades originarias y cómo la aprecian y replican de acuerdo con sus tradiciones.

Este proyecto hace un respetuoso homenaje a las culturas indígenas de México a través de la música en sus expresiones más contemporáneas, como el hip-hop, rock progresivo, death metal, jazz y más, escritos en lenguas originarias. También incorpora obras icónicas de la tradición de la música originaria de México con arreglos modernos hechos para Vórtice Ensamble y la Banda Sinfónica.

