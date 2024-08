El Inbal Ofrece Atractivas Publicaciones A Precios Accesibles En La Feria Internacional Del Libro De Antropología E Historia

Con 35 novedades, más de 232 títulos y una oferta de 800 ejemplares, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) participa en la xxV Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (Filah), que se lleva a cabo del 8 al 18 de agosto de 2024 en el Museo Nacional de Antropología (MNA).

El Inbal ofrece material relacionado con las artes plásticas, música, danza, diseño, teatro, literatura, arquitectura, así como libros de investigación, entre otros temas, a precios accesibles para el público.

Entre las novedades que se podrán encontrar en el stand 71 del Inbal, está el catálogo Equilibrio múltiple. Eduardo Terrazas. Obras/Proyectos 1968-2023, obra ganadora del Premio Antonio García Cubas 2024 en la categoría “Catálogo”. Este volumen, diseñado por Fernando Espinosa, bajo la guía del maestro Terrazas, presenta ensayos de María Minera y Daniel Garza Usabiaga, curador de la muestra homónima exhibida en el MPBA de junio a octubre de 2023. Ofrece una lectura actualizada sobre la trayectoria de Eduardo Terrazas, artista cuyo trabajo ha enriquecido la escena artística contemporánea de México.

El catálogo Rodrigo Pimentel (1945 -2022) Transmutaciones es otra de las publicaciones del acervo editorial del Inbal, que reúne las piezas presentadas en la exposición del mismo nombre en el Museo Nacional de Arte (Munal), y que ofrecen un recorrido por las últimas cuatro décadas de trabajo del artista michoacano.

Relecturas a la historia del muralismo mexicano, 1922-1927 es otro de los textos fundamentales que se podrán adquirir en la Filah, resultado de un seminario virtual coordinado por el Museo del Palacio de Bellas Artes, en el marco del programa conmemorativo por el centenario del muralismo en México, el cual conjunta siete ensayos escritos por destacados especialistas alrededor de las nuevas interpretaciones y perspectivas que arrojan luz sobre artistas, obras y procesos poco conocidos o recordados en la actualidad.

Otra de las ofertas editoriales es Mexichome. Fotografía y color en México, que permite apreciar las imágenes que formaron parte de la exposición del mismo nombre presentada en el Museo del Palacio de Bellas Artes. El catálogo está integrado por ocho ensayos de fotógrafos de diferentes nacionalidades, así como 10 textos alusivos a las secciones temáticas de la exposición, que van desde el uso de materiales, procesos técnicos y desarrollos tecnológicos del siglo XX, hasta la exclusión cromática.

Carlos Pellicer (1897-1977). Amistad y Memoria es un testimonio de la exposición presentada en el Museo Nacional de Arte, cuyas imágenes se acompañan de versos que el escritor dedicó a la plástica. Para quienes no pudieron apreciar la muestra de manera presencial, debido a que fue exhibida durante la contingencia sanitaria por la COVID, esta memoria editorial permite conocer este proyecto emblemático a través de los textos de Carlos Pellicer y Estela Duarte, curadores de la exposición, entre otros especialistas.

Los asistentes a la FILAH también tendrán oportunidad de adquirir la obra ganadora del Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2022, Los pescadores de la isla El Muerto, de Omar Millán, crónica literaria que describe el contraste entre dos realidades: un hermoso paisaje en el pueblo de San Felipe y su cadena de montañas frente a la costa del Mar de Cortés, en el sur de Baja California; y un ambiente de ­drogadicción, desolación y muerte que acompaña a los pescadores de este lugar, dedicados a la recolección de diversos mariscos, entre ellos las cotizadas almejas callo de hacha.

En la misma rama de la literatura, se podrá encontrar la obra ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2023, Antártida, de Fabián Espejel, un poemario inspirado en la expedición que hizo el explorador noruego Roald Amundsen, en 1911, para llegar al Polo Sur, que era el último punto de la Tierra que no se había explorado. El poemario intenta ser tanto una bitácora como un diario de viaje.

Cabe señalar que el viernes 16 de agosto se llevará cabo la jornada de descuentos, de las 9:00 a las 19:00 h, en la que el público podrá adquirir textos de consulta o publicaciones especializadas a precios accesibles.

El Museo Nacional de Antropología (MNA) se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi, colonia Chapultepec Polanco, abierto de 9:00 a 18:00 horas.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More