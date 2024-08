El Inbal Invita A Celebrar El 125 Aniversario Del Pintor Oaxaqueño Rufino Tamayo

En conmemoración por el 125 aniversario del natalicio de Rufino Tamayo (1899-1991), la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) brindan una serie de exposiciones, conferencias y actividades especiales que celebran la vida y obra del renombrado artista en recintos que integran la Red de Museos.

Estas actividades tendrán lugar a lo largo de los próximos meses y ofrecerán al público una profunda exploración del legado de Tamayo, su influencia en el arte global, y su relación con el nacionalismo y el internacionalismo.

Durante agosto, el Museo Nacional de Arte (Munal) organiza una serie de conferencias virtuales para conmemorar el nacimiento del destacado pintor oaxaqueño. Estas charlas contarán con la participación de expertos en la obra de Tamayo, quienes explorarán diversos aspectos de su legado artístico.

Cabe señalar que desde el pasado 4 de agosto iniciaron las actividades celebratorias con Beatriz Huidobro, curadora e investigadora independiente de la Universidad de Santiago de Chile, quien ofreció la conferencia Rufino Tamayo en el 125 Aniversario de su Nacimiento. El 11 de agosto, María Estela Duarte, especialista en investigación y curaduría del siglo XX, dictó la ponencia Rufino Tamayo. Luz y Línea en los Años 20.

Mientras que, para el 25 de agosto, a las 17:00 h. se tiene programada la participación de David Caliz, curador especializado en arte del siglo XX, quien presentará la conferencia Terror cósmico. En la charla se discutirá el referido tema, el cual refleja la visión única del artista sobre la humanidad y el universo.

El Museo Nacional de la Estampa (Munae) anuncia el taller Mixografía para jóvenes, actividad especial dirigida a personas de entre 12 y 16 años. El taller se llevará a cabo el próximo 24 de agosto de 11:00 a 14:00 h, y contará con un cupo limitado de 10 participantes.

La mixografía, técnica que Tamayo desarrolló, es conocida por su capacidad de resaltar texturas y colores que evocan la tradición mexicana, permitiendo a los artistas explorar nuevas dimensiones en sus obras. Este taller ofrece a los participantes la oportunidad de aprender sobre esta técnica innovadora, mientras crean sus propias piezas artísticas utilizando materiales caseros.

El taller iniciará con una breve introducción a la historia de la mixografía y una exposición de algunas de las piezas más representativas de Tamayo que forman parte del acervo del Munae. Posteriormente, los jóvenes aplicarán lo aprendido al realizar su propia mixografía, explorando su creatividad y descubriendo nuevas formas de expresión artística.

Para participar en el taller es necesario el registro previo, enviando un correo a munae.serveducativos@inba.gob.mx. Dado el cupo limitado, se recomienda a los interesados registrarse lo antes posible.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo ofrecerá el 25 de agosto, 16:00 h, la proyección de la conferencia El debate Tamayo-Siqueiros sobre el arte posrevolucionario. La disertación estará a cargo de Alberto Argüello, reconocido especialista del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) del Inbal.

La conferencia Rufino Tamayo y Diego Rivera, la perspectiva del nacionalismo en su obra, para el 26 de octubre, 11:00 h, abordará las distintas aproximaciones al nacionalismo en la obra de Rufino Tamayo y Diego Rivera, analizando cómo ambos artistas representaron la identidad mexicana desde sus perspectivas únicas.

El Salón de la Plástica Mexicana contempla la exposición 125 aniversario de Rufino Tamayo, que se efectuará del 13 de septiembre al 6 de octubre. Esta muestra colectiva reúne obras de los miembros del SPM, quienes rinden homenaje a Tamayo. Las obras exhibidas estarán inspiradas en su legado artístico. Además, se organizará una mesa de diálogo, cuya fecha y participantes se anunciarán próximamente.

El Museo de Arte Moderno (MAM) abrirá la convocatoria, el 12 de julio a las 12:00 h, del concurso Tamayo reinterpretado. Este certamen se enmarca en las celebraciones por los 60 años del Museo de Arte Moderno, y está dirigido a niños y jóvenes menores de 20 años. Los participantes están invitados a reinterpretar libremente la obra Músicas dormidas, de Rufino Tamayo, una de las piezas más influyentes del artista, cuyo estilo ha dejado una marca profunda en las nuevas generaciones. Esta iniciativa busca destacar cómo la obra de Tamayo continúa inspirando a los amantes del arte en la actualidad.

El espacio que en particular rinde tributo al connotado creador oaxaqueño, el Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, ofrece un amplio programa conmemorativo correspondiente a la efeméride en cuestión.

Del 11 de abril al 26 de agosto está en cartelera la exposición Las paradojas del internacionalismo (narradas por la colección del Museo Tamayo) Parte II. Esta muestra traza la evolución de los deseos, exigencias y traiciones del internacionalismo a través de historias superpuestas del primer museo de arte internacional de México. La exposición destaca la visión única de Rufino Tamayo sobre el internacionalismo y el papel del arte global en la escena artística local, reuniendo obras de más de 40 artistas, como Carlos Amorales, Francis Alÿs, Mariana Castillo Deball, Max Ernst, René Magritte, Francisco Toledo, y el propio Rufino Tamayo, entre otros.

Olga Tamayo. Un retrato dinámico es una muestra que se presenta desde el 20 de junio y concluye el 15 de septiembre. Esta exhibición ofrece una carpeta de litografías que exploran el cuerpo femenino desde una perspectiva innovadora y dinámica. La obra de Rufino Tamayo, junto con piezas de artistas como Alexander Calder, Mark Rothko y Joan Miró, destaca la influencia de la escultura prehispánica, el arte popular mexicano, y las vanguardias europeas, logrando imágenes inusitadas en la plástica mexicana.

Del 28 de noviembre de 2024 al 23 de febrero de 2025 el museo contará con la exposición Mujeres. Tamayo. Este proyecto brinda una nueva mirada sobre el canon femenino a través de la obra de Rufino Tamayo. Creada en los Talleres Mourlot de París en 1969, la serie Mujeres presenta cuerpos femeninos que rompen con los arquetipos tradicionales del arte mexicano, manifestando una belleza no convencional que refleja el ensimismamiento y la monumentalidad.

El Museo Tamayo prepara las siguiente conferencias y charlas en el marco del 125 aniversario del natalicio del artista oaxaqueño:

Identidades pictóricas y culturales de Rufino Tamayo: ¿Un pintor de ruptura?, acaecerá el 22 de agosto, a las 17:00 h. Ana Torres Arroyo analizará la vida y obra de Rufino Tamayo, proponiendo una recontextualización de su trabajo en relación con el nacionalismo cultural, el indigenismo y el muralismo mexicano, así como su influencia a nivel internacional.

En Disputas del Internacionalismo, Carlos Segoviano explorará la apertura y el diálogo de Rufino Tamayo con el trabajo de creadores internacionales y cómo este enfoque contrastó con el fervor nacionalista del movimiento muralista mexicano. Esta conferencia ocurrirá el 22 de agosto a las 18:30 h.

Visita guiada: Hablando de Coleccionismo Internacional. El 24 de agosto a las 12:00 h, Juan Carlos Pereda y Andrea Valencia guiarán el recorrido por la exposición Las Paradojas del Internacionalismo II, explorando cómo Rufino Tamayo conformó la colección del museo y su legado a la sociedad mexicana. Seguido de la visita guiada se ofrecerá un concierto en el auditorio del museo de Viajeros: el dúo de guitarras de los concertistas de Bellas Artes Juan Carlos Laguna y Daniel Olmos, quienes presentarán un repertorio de compositores latinoamericanos, el cual incluye a Astor Piazzolla, Egberto Gismonti, Julio César Olivo, Giovanni Piacentini y Sergio Assad. El concierto será a la 13:30 del sábado 24 y la entrada será libre.

El Museo Tamayo también prepara actividades creativas para que los públicos puedan expresarse, al mismo tiempo que canalizan el legado del gran maestro mexicano.

El taller Stamp & Sandías está programado para el 24 de agosto de 12:00 a 14:00 h. En este taller los niños podrán crear sellos y carteles inspirados en la icónica fruta que aparece en muchas de las obras de Rufino Tamayo, celebrando su 125 aniversario de manera creativa y refrescante.

¡Celebrando a Tamayo! es un taller de impresión de playeras: Los participantes podrán estampar en serigrafía una de las pinturas más representativas de Rufino Tamayo en una playera, llevándose a casa un recuerdo conmemorativo. El taller está convocado el 24 de agosto, de 13:00 a 15:00 h.

Estas actividades ofrecen una oportunidad para sumergirse en la obra, así como el legado y la influencia de Rufino Tamayo en diferentes aspectos de la cultura nacional

Más información sobre las actividades del 125 Aniversario de Rufino Tamayo en inba.gob.mx/museos

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More