El Inbal Celebra La Diversidad De La Danza Y La Música Tradicional De Guerrero

El máximo recinto de arte y cultura en México celebró la diversidad de nuestro país a través de sus culturas vivas con una Gala especial en la que participaron grupos de danza y música tradicional de Guerrero en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes de los Diablos de Cuaji, dirigidos por el maestro Miguel Ángel Ventura Medel, y el Ballet Folklórico de México (BFM) de Amalia Hernández.

Al dar la bienvenida a las y los Diablos Cuijeños, así como a los integrantes del BFM en la Sala Principal, la titular del Inbal, Lucina Jiménez López, externó: “Nos sentimos sumamente orgullosos de tenerlos aquí, quiero darles las gracias por aceptar este reto, quienes viajaron de lejos, porque “cuando se danza se deja el corazón y se nutre la vida”.

El Palacio de Bellas Artes es del pueblo de México y así como este pueblo de México, ustedes --las y los danzantes-- representan la tradición, la fuerza que viene de la tierra, que hace latir los corazones en todos los lugares en donde vibra cada uno. Toda la tradición la traen por generaciones, no solo ustedes”, agregó la directora general.

La noche del viernes 16 de agosto, en una gala inédita de reconocimiento a la diversidad cultural del país, el Inbal, en colaboración con el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, presentaron a Los Diablos de Cuaji, una de las danzas tradicionales más representativas del estado de Guerrero, así como al Grupo Balam Tunich de la Costa Chica, al Ballet Folklórico de Zitlalkiahuitl de Iguala de la Independencia, al Conjunto Regional Calentano Tlacoalt y a la agrupación musical Banda de mi Tierra, en la Sala Principal, en donde se cumplió el compromiso asumido por la directora general de abrir las puertas del más importante recinto cultural de México a los pueblos de la Costa Chica guerrerense en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes impulsado por la Unesco y especialmente para celebrar el 90 aniversario de este recinto declarado Monumento Artístico.

Emocionada de presentar a una nueva generación, jóvenes diablitos y diablitas, la directora general consideró este momento muy importante, “no solo para ustedes, no solo para Guerrero, no solo para las danzas que están representadas aquí. Para nosotros es un honor recibirlos en este Palacio de Bellas Artes, espacio que abrió sus puertas en 1934 y de ahí para acá han pasado por aquí las y los artistas más destacados de México y del mundo, aquí está la Orquesta Sinfónica Nacional y están los ballets más importantes.

Asimismo, reconoció que “lo que van a ofrendar en este Palacio de Bellas Artes va a hacer historia y va a dejar camino para otras danzas, no solo de Guerrero, sino de muchos otros pueblos. Es la primera vez que tenemos tantas y tantos portadores de tradición, músicos, músicas; bailarinas, bailarines; danzantes, bailadores, que están acompañados, siempre arropados, por el Ballet Folklórico de México”.

En esta gala, en la cual se presentó el programa Homenaje a las culturas de Guerrero, el público respondió con fuertes ovaciones y corearon vivas, la primera coreografía que se disfrutó fue Diablos de Cuaji, interpretado por los Diablos Cuijeños de Cuajinicuilapa, Guerrero, dirigidos por el profesor Miguel Ángel Ventura Medel.

Posteriormente interpretaron Por los caminos del sur, con música del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández; siguió Mariquita María de San Nicolás Tolentino. Homenaje a Guerrero por el BFM.

La Chilena amuzga y Chilena mestiza, interpretadas por el Grupo Cultural Balam Tunich; y Tierra Caliente, a cargo del Ballet Folklórico Zitlalkiahuitl de Iguala de la Independencia, con música del conjunto regional calentano Tlacoatl, y Tarima de Tixtla. Homenaje a Guerrero por el BFM, con la Banda mi Tierra de Ometepec, Guerrero, de Bilo Santiago.

Tras presenciar la Gala Ballet, la titular del Inbal, Lucina Jiménez, felicitó a José Roberto Dámaso, director de los Diablos Cuijeños, de Cuaji, y a Salvador López López, director artístico del Ballet Folklórico de México, entre otras personalidades.

Por su parte, la agrupación fundada por Amalia Hernández y dirigida actualmente por Salvador López, presentó coreografías de diferentes etapas de México: Los matachines, La Revolución (El mayor de los dorados, Polkitas, Carabina 30-30, Juanes, Adelitas); Charreada (Las olas, Jarabe largo de amor ranchero); Fiesta en Tlacotalpan (La morena, El carpintero, Canelo, Coco, Bamba, Negrito del Batey y Araña rumbera).

Durante más de seis décadas, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández se ha posicionado como el conjunto más emblemático de danza folclórica en nuestro país y alrededor del mundo.

