El Inbal Celebra Con Homenaje Sinfónico Al Compositor Gonzalo Curiel En El Marco Del 90 Aniversario Del Palacio De Bellas Artes

Con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) por el 120 aniversario del nacimiento del compositor mexicano Gonzalo Curiel, la obra de este popular artista se incorporará al repertorio de la agrupación y a partir de ello su legado musical podrá ser interpretada por las orquestas de México y del mundo.

Así lo consideró la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lucina Jiménez López, al anunciar en conferencia de prensa --realizada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes— este reconocimiento al legado de uno de los más importantes músicos y compositores de México y que conforma el programa artístico y expositivo que en septiembre realizará el Instituto para celebrar las primeras nueve décadas del Palacio de mármol.

Parte importante de estas actividades –dijo la directora general— es el homenaje que se rendirá a Gonzalo Curiel en el 120 aniversario de su nacimiento, en la programación de la OSN. Se trata de un momento “muy significativo dentro de la historia de la música mexicana, porque la obra de este compositor se incorporará al repertorio de la OSN, con lo que a partir de ahora podrá ser interpretada por las orquestas de México y el mundo.

Este es un trabajo –agregó— realizado al interior del Inbal y encabezado por el titular de la OSN, Ludwig Carrasco, quien convocó a jóvenes compositores del país a hacer arreglos a la música de Gonzalo Curiel y que ahora serán interpretadas junto con destacadas figuras de la música reunidos en el grupo de Concertistas de Bellas Artes.

Mencionó que la OSN hizo el encargo de los arreglos realizados por jóvenes compositores: Gustavo Larrea (28 años, de la Ciudad de México), Omar Arellano (29 años, de Jiutepec), Pablo Martínez Teutli (32 años, de la Ciudad de México), Paulina Monteón (29 años, de Mazatlán), Rodrigo Lomán (38, Veracruz) y Nubia Jaime-Donjuan (40 años, de Hermosillo), talentosos músicos quienes se han distinguido por haber sido reconocidos en el Concurso de Composición Arturo Márquez.

Este proceso, dijo, tiene la finalidad de conectar la obra de Gonzalo Curiel con las nuevas generaciones de hacedores de música, familiarizados con este enfoque para dar vida a la música con identidad.

Reconoció que el homenajeado ha sido también un músico que ha transitado por la música sin fronteras, y en este esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de romper con esa fragmentación que separaba la así llamada música popular de la música académica o de la de concierto; si hay alguien que puede ejemplificar precisamente este tránsito en libertad de la composición es precisamente Gonzalo Curiel.

“Atraviesa por todos los campos de la creación, no solo la música romántica, que es propia de una etapa importantísima de la biografía sentimental y musical de varias generaciones, sino también creador de una sonoridad muy importante relacionada con el cine, porque él hace las bandas sonoras de más de 180 películas en las cuales se nutre de lo sinfónico, de lo popular y de todo aquello que él es capaz de imaginar para dar vida a estas películas”, agregó.

El homenaje se llevará a cabo en dos sesiones: el viernes 6 de septiembre a las 20:00 h y el domingo 8 a las 12:15, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, con la participación de la soprano Cristina Ortega, la mezzosoprano Encarnación Vázquez y el pianista Rodolfo Ritter, bajo la dirección de Ludwig Carrasco.

Entre las obras que se interpretarán están: Dime, Desesperanza, Incertidumbre, Un gran amor, Me acuerdo de ti y Vereda tropical, todas de Gonzalo Curiel, con arreglos sinfónicos de Gustavo Larrea, Omar Arellano, Pablo Martínez Teutli, Paulina Monteón, Rodrigo Lomán y Nubia Jaime-Donjuan, jóvenes músicos mexicanos ganadores, en distintas ediciones, del Concurso de Composición Arturo Márquez. Además, se incluirá el Concierto para piano y orquesta núm. 1, con lo que se mostrará dos facetas contrastantes del compositor recordado.

En la conferencia de prensa, Gonzalo Curiel, hijo del homenajeado, agradeció al Inbal y a su titular por hacer posible este concierto y recordó que en años anteriores, en un encuentro con la titular del Inbal coincidieron en la necesidad de hacer, algún día, de una manera muy merecida, un homenaje en el Palacio de Bellas Artes a Gonzalo Curiel. Han pasado varios años de eso y ahora se vuelve realidad.

Por su parte, Ludwig Carrasco comentó: “Es un placer y un privilegio ser parte de este homenaje a un destacado compositor mexicano, que si bien nunca ha sido olvidado, no se le había dado la importancia que se merece”, y dijo que es importante este proyecto, porque “dentro de nuestros objetivos en la OSN es que la memoria histórica del país siga viva. Nuestros principales compositores han estado presentes ya en los atriles de la OSN, pero es muy significativo que en el principal recinto cultural del país, y uno de los más importantes de Latinoamérica y del mundo, se dé cabida a este compositor, porque eso le da una resonancia enorme a 120 años de su nacimiento”.

Acompañada del subdirector general de Bellas Artes, Héctor Romero Lecanda; de la coordinadora nacional de Música y Ópera, Mireille Bartilotti; y de la subdirectora general del Patrimonio Artístico Inmueble, Dolores Martínez Orralde, la directora general del Inbal informó que en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, las actividades por el 90 Aniversario del Palacio de Bellas Artes continuarán en agosto, septiembre y todo el 2024.

La titular del Inbal señaló que la conmemoración inició propiamente desde febrero y se extendió a todo el año con actividades de música, danza, ópera, literatura y artes plásticas, en las que participarán las orquestas Sinfónica Nacional y de Cámara de Bellas Artes, las compañías nacionales de Danza y de Ópera, más artistas y eventos especiales invitados, así como una serie de exposiciones que tendrán lugar en los próximos días, tanto en espacios abiertos como las Rejas de Chapultepec, estaciones del Metro y en el mismo Palacio de Bellas Artes.

En ese sentido, destacó que el 31 de agosto se llevará a cabo el cierre del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, por lo que “el Instituto y el Palacio de Bellas Artes abrirán sus puertas al reconocimiento de los aportes de estas culturas”.

Se trata, dijo, de un magno concierto que une al legendario grupo veracruzano de son jarocho Mono Blanco con músicos tunecinos de LeoMbri, acompañados del pianista español, de origen cubano, Omar Sosa; del percusionista venezolano Gustavo Ovalles y del músico puertorriqueño Pablo Hernández, con quienes la Sala Principal del PBA vibrará con el diálogo musical El son jarocho y el stambeli, un diálogo entre Túnez y Veracruz, a realizarse el sábado 31 de agosto a las 19:00 h.

Posteriormente, el público podrá apreciar la Gala Celebrando el 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes a cargo de la Compañía Nacional de Danza (CND), bajo la dirección artística de Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera, función especial que se realizará el domingo 1º de septiembre de 2024 en la Sala Principal, además de otras tres presentaciones.

El 12 de septiembre, el Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA) y los Niños Cantores de Morelia compartirán el escenario en un diálogo artístico, con cuartetos del Conservatorio de las Rosas y de Bellas Artes, al ofrecer el estreno mundial de la obra Campos de oro verde, de Manolo Marroquín, en el Palacio de Bellas Artes.

Por su parte, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) iniciará su Segunda Temporada 2024 en la Sala Principal el jueves 19 de septiembre a las 20:00 h. El repertorio de este programa está compuesto por las obras:

Claro de luna, de Gina Enríquez; Cuarteto virreinal, de Miguel Bernal Jiménez; El trompito (estreno en México), de Eduardo Angulo; Gavota, Intermezzo y Estrellita, de Manuel M. Ponce; Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá; y el Danzón núm. 2, de Arturo Márquez, el cual cumple 30 años de su estreno.

Por su parte, Fiesta mexicana es el nombre del concierto que ofrecerá el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, bajo la dirección artística de Carlos Aransay; el domingo 22 de septiembre en la Sala Principal, estarán acompañados por el Mariachi de la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli y la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas del Conservatorio de Música de Celaya.

La Compañía Nacional de Ópera (CNO) por su parte, presentará la Novena sinfonía, de Ludwig van Beethoven, “el mayor logro de la música clásica occidental”, el martes 24 de septiembre a las 20:00 h en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, en una labor conjunta con la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección concertadora de Iván López Reynoso y con Alfredo Domínguez como director huésped del Coro.

Asimismo, la OSN ofrecerá su concierto inaugural de la segunda temporada 2024 con la obra Obertura festiva, de Carlos Vidaurri (compositor mexicano), dedicada al Palacio de Bellas Artes en su 90 aniversario. Los conciertos se realizarán el viernes 27 y domingo 29 de septiembre.

Como principal celebración, refirió que la Orquesta Sinfónica Nacional, a cargo de Ludwig Carrasco, el domingo 29 de septiembre ofrecerá el programa: Concierto Aniversario 90 Palacio de Bellas Artes, en la cual participará también el Ballet Folklórico de México, con la interpretación de la Sinfonía India, de Carlos Chávez; Galopa, de Ángela Peralta; Sensemayá, de Silvestre Revueltas; el Danzón Núm. 2, de Arturo Márquez; así como el Huapango, de José Pablo Moncayo, sin olvidar los Danzones, de Agustín Lara, y el Mambo, de Dámaso Pérez Prado.

Asimismo, en la colaboración interinstitucional, el Inbal y el Servicio Postal Mexicano realizarán la Cancelación de primer día de emisión de la estampilla postal por el 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes, el domingo 29 de septiembre a las 17:00 h.

Este mismo día, la Lotería Nacional llevará a cabo el Magno Sorteo del billete conmemorativo por el 90 Aniversario del Palacio de Bellas Artes, también en la Sala Principal del máximo recinto cultural de México.

La participación de la Gerencia del Palacio de Bellas Artes se verá reflejada con un evento especial, la exposición 90 años del Palacio de Bellas Artes: Memoria de arte y arquitectura, que el público podrá apreciar a partir del 26 de septiembre en el Museo Nacional de Arquitectura, así como la exhibición, por primera vez, de piezas arqueológicas encontradas durante la construcción del Palacio. También habrá exposiciones en el Metro Bellas Artes, en el Metro Auditorio Nacional y en las Rejas de Chapultepec.

Además, se informó de la lectura viva de la obra La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón (con la que se abrió el recinto cultural más importante de México) dentro del programa Leo, luego existo, de Extensión Cultural del Inbal.

