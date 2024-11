El INBAL Conmemora El Centenario Del Deceso De Giacomo Puccini Con Concierto Multidisciplinario En El Palacio De Bellas Artes

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), conmemoran el centenario del fallecimiento del italiano Giacomo Puccini (1858-1924), uno de los compositores maìs celebres en el ámbito musical de finales del siglo XIX y principios del XX.

En esta actividad interdisciplinaria que forma parte del programa Centenario de Puccini, se realizará el viernes 29 de noviembre a las 20:00 h, y el domingo 1 de diciembre a las 12:15, con la cual la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, el Estudio de la Oìpera y concertistas de Bellas Artes rinden homenaje al compositor italiano y en la cual interpretarán Capriccio Sinfónico, con una selección de arias de ópera, música orquestal, correspondencia y textos literarios.

El programa Dálogos de la Segunda Temporada 2024, El concierto iniciará a cargo de la OSN con Capriccio Sinfónico, una pieza en la que Puccini encadena con mano segura un buen número de temas, algunos de los cuales habrían de aparecer más tarde en óperas suyas, como La bohemia y Tosca. En cuanto a su forma, este Capriccio guarda ciertos puntos de contacto con los conceptos románticos de la fantasía y la rapsodia.

Posteriormente, los beneficiarios del EOBA interpretarán las arias maìs famosas de algunas de sus óperas, como La bohemia, Tosca, Madama Butterfly, Turandot, Il Tabarro, Suor Angelica, entre otras.

Cabe destacar que los boletos de este y todos los programas se podrán adquirir por medio de Ticketmaster o directo en las taquillas del Palacio de Bellas Artes. Los precios de las entradas a estos conciertos van de los $120 a los $300 y se podrán conseguir diferentes descuentos en taquillas del recinto, además del 2x1 que la boletera ofrece todos los jueves.

