El Ensamble De Flautas YORU Presentará Dos Estrenos Como Parte Del Programa Poética 2024

Con el estreno de dos piezas como parte del programa Poética 2024, que incluye la obra de mujeres compositoras, el ensamble de flautas YORU se presentará el sábado 23 de noviembre a las 11:30 h en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal), en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Uno de los estrenos es DarrônOfSky, para flauta contralto (compuesta de tres movimientos: π, ¡The Fountain y Mother!), de la mexicana Nadia Elizabeth Hernández García, la cual está dedicada a la flautista Luz A. Suárez y toma como inspiración tres largometrajes realizados por Darren Aronofsky, cuyos títulos dan nombre a cada uno de los movimientos.

El segundo estreno es Barbarie, para flauta y percusiones, de la también mexicana Luz Arcelia Suárez Ramírez (1970), una suite en tres partes compuesta en tres estilos: contemporáneo, clave cubana y salsa. La obra contiene poesía de Bárbara Oaxaca.

El programa lo complementan las siguientes obras: Aire, para flauta contralto, de María Luisa Solórzano (México, 1962); y Je suis toujours enfant... para cuarteto de flautas y violonchelo, de Leticia Cuen (México, 1971), que incluye la poesía de Valérie Rouzeau.

Finalmente, el ensamble de flautas ejecutará dos obras más de Luz Arcelia Suárez Ramírez: Cuatro piezas poéticas, para flauta y violonchelo (La Ceiba: Serenata Macaya, El río: Usumacinta, La lluvia: Tierra anegada y El baile: Tierra nueva), con poemas de Kary Cerda; y Rosario Castellanos, para cuarteto de flautas y violonchelo, con poesía de la escritora mexicana.

YORU es dirigido por Luz Arcelia Suárez Ramírez. Además de ella, sus integrantes son Ana Irais Urbán Sánchez, Daniela Flores Bianchi y Jorge Marín Martín.

En el recital tendrán como invitados a la violonchelista Marielena Danahé Flores Ramírez y el percusionista Gustavo Salas, mientras que Kary Cerda dará lectura a los poemas seleccionados.

El objetivo de YORU es desarrollar proyectos en favor de la música clásica latinoamericana, trabajando constantemente con compositores y poetas, y contando con varios estrenos en su perfil. Todos sus integrantes son egresados de la UNAM.

Destacan sus proyectos Flauteros y Danzones, apoyado por el Fonca en 2019, y Mensajeros en 2023, en el que estrenaron varias obras con motivo del Solsticio de invierno. Durante más de 10 años de constante actividad se han presentado en el Anfiteatro Simón Bolívar, el Teatro María Tereza Montoya y el Alcázar de Chapultepec en la Ciudad de México, así como en Morelos, Guerrero y Estado de México.

La invitada Marielena Danahé realizó estudios en la UNAM. Su actividad integra la planeación, producción y realización de proyectos culturales y conciertos. Actualmente se desempeña como atrilista en la Orquesta Sinfónica de la Sedena. Gustavo E. Salas Hernández es un músico multi-instrumentalista, compositor, arreglista, pedagogo, actor y guionista egresado de la UNAM. Su amplio y diverso campo le ha llevado a presentarse en Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Países Bajos y Egipto. Es integrante de las agrupaciones jazzísticas Matías Carbajal Ensamble y Sol Sur de Fernando San Vicente.

Kary Cerda es poeta, fotógrafa, editora y artista plástica. Cuenta con libros de poesía publicados en México, Francia, República Dominicana, El Salvador, Puerto Rico y Honduras; cuentos infantiles, libros ilustrados con sus fotografías y una veintena de canciones.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More