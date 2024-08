El Dueto Canto Del Alma Ofrecerá El Recital Aires De España En El Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández

Aires de España invadirán el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández a través del canto y la música de la soprano Miriam Bedoya y el guitarrista Iván Mondragón, que integran el dueto Canto del Alma, el sábado 10 de agosto a las 19:00 h, como parte del programa Notas de verano, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Acompañados por Rodrigo D. Bueno, en el violonchelo, y Emmanuel Estrada Villafaña, en las percusiones, el dueto de voz y guitarra ofrecerá un concierto que incluye las piezas Mis descuidados ojos, Si mis ojos te dicen y Si dices que mis ojos, de Fernando Sor (1778–1839); Canción, El paño moruno y Nana, de Manuel de Falla (1876–1946); De los álamos vengo madre y Canción del grumete, de Joaquín Rodrigo (1902-1999), así como Serenata española, de Joaquín Malats (1872-1912).

Luego de un breve descanso, Canto del Alma vuelve al escenario con No piense Menquilla, de José Marín (1618-1699); Cachua serranita, del Codex Trujillo del Perú (1780); Yo soy la locura, de Henri de Bailly (1590-1637); Canarios, de Gaspar Sanz (1640-1710); Rodrigo Martínez, del Cancionero Musical de Palacio, anónimo (1490); La guacamaya, canción tradicional jarocha, y concluirá con otra pieza tradicional napolitana titulada Tarantella allá napolitana (1799).

Canto del Alma surge como un proyecto para la preparación de repertorio de alto nivel para voz y guitarra, con la intención de perfeccionarse como artistas escénicos solistas. Sin embargo, Miriam Bedoya e Iván Mondragón fueron conformando un programa con música de cámara de distintos compositores, lugares y épocas, resaltando el periodo renacentista y barroco popular.

Poco a poco comenzaron a contar con invitados especiales, como bailaores de flamenco, narradores y otros músicos, por lo que tienen una diversidad de programas que hacen de cada concierto una experiencia única. Hasta ahora, el dueto se ha presentado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (2017 y 2018), en el Exconvento Desierto de los Leones (2019), en el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos (2022) y en el Museo Nacional del Virreinato (2023), entre otros recintos.

Miriam Bedoya es originaria de la Ciudad de México. Actualmente es discípula de la soprano Kirsten Chambers y del pianista Ángel Rodríguez, así como de la soprano María Katzarava. Ha sido integrante del Ensamble Vocal Cantera y el Ensamble Vocal Bibani; ha colaborado con la Academia de Música Antigua de la UNAM y el coro Elementum. Esto le ha dado la oportunidad de presentarse en Portugal y Colombia, así como en el Foro Sol junto a los Rolling Stones en 2016.

Ha sido semifinalista en concursos a nivel nacional e internacional. En 2020 fue ganadora del segundo lugar en el Vocal Competition Grand International; en 2023 ganó en el Festival de Ópera Mexicana y obtuvo una beca para el Estudio Zarzuela Internacional 24, dirigido por Isabel Costes.

Iván Mondragón es originario de la Ciudad de México. Se ha presentado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y en el extranjero en la Universidad de Costa Rica. Recibió el tercer premio en el Concurso Interno de Guitarra Clásica del CNM en 2013 y obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de Guitarra Clásica Toluca 2014, grabando un CD con música de Malats, Coste, Giuliani, Tarrega y Tedesco, producido por Gabriel Ojeda.

Sobre los invitados, Rodrigo D. Bueno es egresado del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y fue violonchelista principal de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Madrid. En México ha sido violonchelista principal de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Xalapa. Se dedicó durante 12 años a la formación musical de niños y jóvenes de escasos recursos a través de la creación de orquestas y coros sinfónicos en diferentes estados del país. Ha creado música para obras de teatro del Centro Dramático Nacional de España, la Compañía Imprebis y fue miembro fundador de la compañía teatro-musical Ron Lalá.

Con una trayectoria de 11 años, Emmanuel Estrada Villafaña, nacido en la Ciudad de México, aprendió a tocar el tololoche, el guitarrón, la guitarra acústica y los bongós. Estudia saxofón tenor con la tutela de Gabriel Zamarripa. Ha participado con las orquestas sinfónicas Reforma y Ollin Yoliztli de la alcaldía Iztapalapa.

