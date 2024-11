El Conservatorio Nacional De Música Recibe A La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Y El Coro De Madrigalistas

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) invita al público interesado al concierto que ofrecerá la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA), junto al Coro de Madrigalistas, el 10 de noviembre a las 12:00 h, en el Conservatorio Nacional de Música. Entrada libre.

De acuerdo con el director huésped de la OCBA, Carlos Aransay, la OCBA y el Coro de Madrigalistas presentarán un repertorio conjunto que no sería posible realizar por separado, debido a que ambas son agrupaciones, aunque son paralelas y similares, son complementarias.

El también director titular artístico del Coro de Madrigalistas señaló que la preparación para este concierto ha incluido pruebas al piano con la obra del Réquiem, de Maurice Duruflé, seguido de ensayos conjuntos con la orquesta.

“Una de las piezas que interpretaremos es Música dolorosa, de Peteris Vasks, que requiere una preparación meticulosa debido a sus pasajes aleatorios. Esto implica que los maestros deben decidir el momento de entrada dentro de los parámetros establecidos por el compositor, y mi labor es guiarlos y explicarles las emociones que la obra transmite, para que comprendan cómo funcionan estos pasajes”, comentó.

De igual forma, explicó que el concierto Voces del más allá está inspirado en la festividad del Día de Muertos. “Música dolorosa es una expresión angustiada de alguien que ha perdido a su hermana a causa del cáncer, y recorre las etapas del duelo en una obra de 14 minutos. Por otro lado, en Réquiem”, que fue escrito por encargo, está impregnada de esperanza y refleja el descanso de los muertos.

Al invitar al público al Conservatorio Nacional de Música, señaló que esta experiencia musical celebra la belleza del arte y rinde homenaje a las emociones humanas y a la memoria de quienes han partido.

