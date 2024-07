El Colectivo MUXX Expresa A Través Del Performance Daddy Una Crítica A La Militarización Y Los Poderes Neocoloniales

Enter Your Email to Unlock This Article



Con el propósito de profundizar en la creciente militarización actual y la explotación de cuerpos en guerras sin sentido, el colectivo MUXX, bajo la dirección del artista multidisciplinario Eyibra (Abraham Brody), presentará el performance Daddy, el sábado 27 de julio, de las 14:00 a las 18:00 h en Laboratorio Arte Alameda (LAA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

La actividad se realizará en el marco de la primera exposición que presenta la agrupación, titulada MUXX. Trashumancia, la cual apuesta en trastocar el imaginario y las subjetividades de quien lo vivencie y en la cual se utiliza el performance, la música, el arte digital y la realidad virtual para explorar temas relacionados con el género y la biología, en procesos que retan los límites impuestos por las sociedades occidentales y europeizadas.

Daddy es un performance con una duración de cuatro horas que aborda los conflictos globales alimentados por el capitalismo en su última etapa, y sirve como una crítica hacia los poderes neocoloniales que asedian a los cuerpos humanos, particularmente aquellos marginados y considerados prescindibles en guerras inútiles y un telón de fondo con música heavy latincore y techno.

Participan los performers Eyibra, Fabián Guerrero, Julio Hernández y Roberto Solís. La dirección de arte está a cargo de Lukas Avendaño; el vestuario es de Raga Malak y el diseño de iluminación, de Óldo Erréve. El performance es apto para público mayor de 18 años por escenas con desnudo, violencia y sexualidad.

Eyibra (Abraham Brody) es un artista multidisciplinario que trabaja con performance, videoarte, pintura y sonido. Sus obras exploran temas de género, sexualidad, identidad y dinámicas de poder, centrándose especialmente en lo decolonial, lo antipatriarcal y el cuerpo humano como vehículo de transformación.

Esto ha dado lugar a colaboraciones con artistas como Marina Abramovic y Lukas Avendaño. Es miembro del colectivo MUXX con sede en México, el cual recibió la beca Art + Technology Lab del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles en 2022.

Con un enfoque multidisciplinario, los artistas integrantes de MUXX abordan la práctica del performance multimedia desde las artes escénicas y la danza, la música electrónica y el paisaje sonoro, las artes digitales y las nuevas tecnologías, para generar proyectos que reflexionen sobre diversos temas, como la diversidad corporal, étnica, racial y de género, la sexualidad, el medio ambiente, a partir de visiones futuristas y concepciones atemporales.

Actualmente se mantiene activo en la escena realizando actividades de desarrollo cultural, como performances, conversatorios y talleres a nivel internacional en diversas ciudades entre México, Estados Unidos y parte de Europa; asimismo, se encuentra en fase de desarrollo de nuevos proyectos multidisciplinarios y piezas de performance multimedia e instalación.

Cabe señalar que, como parte de esta actividad, se llevará a cabo una videoproyección titulada American Terrori$t, la cual se podrá ver del 30 de julio al 4 de agosto, en horario de visita del museo, de 9:00 a 17:00 h. El Laboratorio Arte Alameda se ubica en Dr. Mora 7, Centro Histórico.

