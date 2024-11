El Citru Estará Presente En La 44 Muestra Nacional De Teatro

Desde 2018, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (Citru), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), efectuará el acompañamiento crítico de la Muestra Nacional de Teatro (MNT), una de las actividades más relevantes en esta disciplina, organizada por la Coordinación Nacional de Teatro, que se celebrará del 7 al 16 de noviembre en Baja California Sur.

Para la edición 44 de la MNT, investigadores del Citru se trasladarán a la sede del evento, donde realizarán un exhaustivo trabajo de campo que incluirá entrevistas y diálogos con integrantes de la Dirección Artística de la MNT, así como con creadores, creadoras y miembros del equipo de producción y gestión.

El seguimiento crítico se concibe como una investigación académica que considera este acto como un acontecimiento sociocultural que vincula instituciones con creadores y sus públicos. Cada seguimiento busca descubrir un horizonte de posibilidades, no solo documentando lo que ocurrió, sino también lo que no sucedió o lo hizo de manera inesperada.

Los informes de seguimiento crítico de las Muestras 39, 40, 41 y 42 ya están disponibles para descarga gratuita en INBA Digital (http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/), repositorio que ofrece al público una amplia gama de obras de investigación y documentos sobre la vida artística en México.

La relación entre el Citru y la MNT se estrechó en 2014 con la publicación del libro digital Muestra Nacional de Teatro (35 años), Modelo a discusión. Este volumen se propuso continuar el ejercicio reflexivo que ya se hacía en la publicación conmemorativa por los 25 años de la MNT y para ello convocó a un grupo de creadores y especialistas en política cultural.

No obstante, como advertía Rodolfo Obregón en la introducción de dicho libro, una evaluación esporádica de este evento no es suficiente. Sería preciso hacer de la reflexión una tarea permanente. Así se ha entendido en los seguimientos críticos de las Muestras Nacionales de Teatro 39, 40, 41 y 42 realizados por el centro de investigación del Inbal.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More