El Ciclo ¡Leo… Luego Existo! Presenta Un Recital Poético En Totonaco Como Parte Del Decenio Internacional De Las Lenguas Indígenas

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de Extensión Cultural, invitan al ciclo de lectura en voz alta ¡Leo… luego existo! este domingo 23 de junio a las 12:30 h, en el Salón Miguel de la Madrid del Complejo Cultural Los Pinos.

En esta ocasión el poeta y autor totonaco Alfredo Santiago y la actriz Elia Domenzain leerán en voz alta algunos textos y poemas en totonaco y español, como parte del ciclo ¡Leo… luego existo! Realizado en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el periodo comprendido entre 2022 y 2032, el ciclo cuenta con la participación de autores y autoras que escriben y leen en su lengua originaria, apoyados de forma alterna por actores y actrices que leen en castellano.

Esta es la cuarta actividad de 2024, la cual forma parte del eje transversal de inclusión, además de fortalecer los derechos humanos, ciclo de lecturas que tiene como objetivo contribuir a la preservación, revitalización y promoción de las lenguas originarias, así como el reconocimiento de las y los poetas y autores en mixe, náhuatl, zapoteco, purépecha, totonaco, maya, mazateco y mixteco, entre las 68 agrupaciones lingüísticas consideradas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). Alfredo Santiago emerge como una figura destacada en la literatura totonaca contemporánea, llevando consigo la riqueza cultural y la vitalidad de su comunidad de Stakgatiyat, Leacaman Loma, en Huehuetla, Puebla. Su viaje literario comenzó con la Licenciatura en Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), donde adquirió las herramientas necesarias para plasmar su identidad y sus experiencias en la poesía.

A través de sus versos fusiona temas frescos y propios de la juventud con las preocupaciones y tradiciones arraigadas en su comunidad totonaca. Su obra es un reflejo de la diversidad y la vitalidad de las culturas indígenas de México, así como de su compromiso con la preservación y difusión de estas.

Como miembro de la agrupación Pluralidad Indígena, AC, trabaja por la promoción y el respeto de las culturas y literaturas indígenas, colaborando con otros escritores destacados: Rosario Patricio Martínez y Lorenzo Hernández Ocampo. Su labor va más allá de la escritura, ya que también imparte talleres y cursos de creación literaria en lengua totonaca, contribuyendo así a fortalecer y revitalizar esta lengua ancestral para las generaciones futuras.

A través de poemas como Xli puxumtsiyan septiembre / 28 de septiembre y Xli lhman min chixit / El largo de tu cabello, publicados en la Revista Sinfín, demuestra su capacidad para explorar temas cotidianos con un lenguaje poético evocador y profundo. Sus versos capturan la esencia de la vida, las emociones y las experiencias personales con una sensibilidad única, conectando así con una amplia audiencia.

Para dar lectura en español, nos acompañará Elia Domenzain, actriz, bailarina, poeta, directora de teatro, productora escénica, empresaria y promotora cultural. Con más de 50 puestas en escena desde 1981, ha trabajado con destacados directores mexicanos y extranjeros. En cine ha participado en cortos y largometrajes nacionales e internacionales, así como actuaciones especiales en TV, radio e Internet.

Condecorada con las Palmas de Oro del Círculo Nacional de Periodistas A.C., el Premio Nacional de la Mujer del Claustro Mundial Universitario, el Premio de la Agrupación de Periodistas Teatrales, APT y ACPT, el Premio Especial del Círculo Chino de Cultura y Poesía, entre un centenar.

Desde 2008, es delegada en México y cofundadora del Otoño Cultural Iberoamericano en Andalucía, España, coordina cada año las celebraciones del Día de Muertos en Huelva y Sevilla con extensión en Madrid y directora general del Tiovivo de Altares de Muertos, El carrusel de las calacas.

¡Leo… luego existo! está dirigido a público mayor de 15 años, personas adultas y adultas mayores. Actividad en la cual actrices y actores con amplia experiencia, reconocimiento y compromiso social leen en voz alta textos de diversas autoras y autores, preferentemente nacionales, en un acercamiento eficaz entre el público y quien lee, en una búsqueda de la motivación que impulse a ese posible lector a adentrarse en el mundo de la literatura. Esta actividad es gratuita. Se contará con la participación de Centeotl Mendoza, intérprete independiente de Lengua de Señas Mexicana.

