El Ciclo ¡Leo… Luego Existo! Presenta Recital Poético En Mazateco Y Castellano En El Complejo Cultural Los Pinos

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de Extensión Cultural, invitan al ciclo de lectura en voz alta ¡Leo… luego existo! este domingo 20 de agosto a las 12:30 h, en el Salón Miguel de la Madrid del Complejo Cultural Los Pinos.

Este ciclo se presenta de manera bimestral en el recinto de la Secretaría de Cultura federal con una serie de lecturas en ch'ol, mixteco, totonaco, mixe y mazateco. Las y los autores leen textos propios en su lengua materna, acompañados de un actor o actriz leyendo en español. Estas actividades se enmarcan en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el periodo comprendido entre 2022 y 2032.

En la quinta lectura de este ciclo se contará con la participación del poeta mazateco Juan Gregorio Regino y Laura Padilla, actriz del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro.

Juan Gregorio Regino es poeta. Licenciado en Etnolingüística por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas). En 1991 fue coordinador regional de brigadas del Programa Nacional de Solidaridad en Tuxtepec, Oaxaca, para la conformación del plan de desarrollo regional del Papaloapan. Fundador de Escritores en Lenguas Indígenas, AC; autor y promotor de la Iniciativa de Ley sobre Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México.

Ha sido subdirector de Desarrollo de las Culturas Indígenas de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas del Conaculta; asesor del programa de Estímulos a Escritores en Lenguas Indígenas del Fonca, de 2000 a 2005. Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas 1996 por Cantares de vida y No es eterna la muerte.

Para dar lectura a sus textos en castellano, participa Laura Padilla, actriz egresada de Actuación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue alumna de Héctor Mendoza de 1983 a 2009, con quien participó en obras como La verdad sospechosa y La amistad castigada, de Juan Ruiz de Alarcón; El galán fantasma, de Calderón de la Barca; El burlador de Tirso, Principio y fin, La desconfianza, De la naturaleza de los espíritus, Amacalone de los cacaos del mundo, Sursum corda, Del día que murió el señor Bernal dejándonos desamparados, y Pascua, con la cual se inauguró la Sala Héctor Mendoza de la CNT. Desde 2008 forma parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro (CNT).

Esta actividad es gratuita. Se contará con la participación de Centeotl Mendoza, intérprete independiente de Lengua de Señas Mexicana.

