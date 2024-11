El Cepromusic Estrena Diàleg, De Juan José Llimerá Dus, Y Morphallaxis, De Panayiotis Kokoras

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), presenta un concierto del ciclo Aliqua. Música de cámara contemporánea, el sábado 9 de noviembre a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Aliqua, del latín algunos, es el ciclo que lleva hasta sus escuchas lo más representativo del repertorio de la música de cámara contemporánea compuesta en los siglos XX y XXI.

Este programa estará integrado por los estrenos en México de Diáleg, del cornista y compositor Juan José Llimerá Dus, quien propone diversos conversatorios entre el instrumento (corno) y quien lo toca, así como Morphallaxis, de Panayiotis Kokoras, obra para flauta, percusión, violonchelo y electrónica, que entabla un diálogo entre el mundo acústico y el electrónico.

Además, se interpretará Duo, de Toshio Hosokawa, conversación entre el violín y violonchelo; Reflections on the Nature of Water, de Jacob Druckman, pieza para percusión que dialoga con la representación y los elementos de la naturaleza, específicamente el agua; y Marsias, de Mario Lavista, que recurre a la literatura al darle voz musical al poema de Luis Cernuda sobre el sátiro Marsias, que es representado por el oboe y el divino Apolo, cuya voz se escuchará a través de ocho copas de cristal.

“El espacio que ocupa la música de cámara, aquella cuya dotación instrumental es reducida, tiene un lugar privilegiado dentro del repertorio como una oportunidad para la introspección”, mencionó Juan Cáceres Avitia, coordinador de nuevas tecnologías en el Cepromusic.

Los boletos para Aliqua. Música de cámara contemporánea, el sábado 9 de noviembre, se encuentran a la venta en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y en Ticketmaster a través del siguiente enlace: ticketmaster.com.mx/cepromusic-aliqua-musica-de-camara-contemporanea-mexico-09-11-2024/event/3D006155A9EE1BBB

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More