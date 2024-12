El Cepromusic Cierra Ciclo De Conciertos Con Estrenos Y Aniversarios En El Palacio De Bellas Artes

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), ofrecerá a su público el concierto de clausura de la segunda temporada 2024, el sábado 7 de diciembre a las 19 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Con este programa, el Ensamble del Cepromusic celebra los aniversarios de los compositores Silvestre Revueltas (125), Brian R. Banks (60) y Gabriel Pareyón (50); además de rememorar a Wolfgang Rihm (1952-2024), quien recientemente falleció.

Se realizarán los estrenos en México de The Deepening Darkness (2023), de Banks, que tiene un solo movimiento de desarrollo lento que se repite con variaciones sutiles con el contrabajo como protagonista; y Bild (1984), de Rihm, concebida para interpretarse en directo y acompañar el cortometraje Un perro andaluz, dirigido por Luis Buñuel y con guion del artista plástico Salvador Dalí.

Además, se interpretarán Planos (1934), de Revueltas, obra escrita para un grupo de cámara y dedicada a Ricardo Ortega, arquitecto apasionado de la música moderna y amigo cercano del compositor; así como Mokhäh ¡te ra mäntho! (2004), de Pareyón, que en lengua hñähñu u otomí significa Hola, ¡te saludo de nuevo! y en la cual un ensamble de solistas interpreta, en un modo recurrente, una forma de “diálogo de saludos” entre cada una de sus partes.

Finalmente, se realizará el estreno mundial de Élégiaque (2024), de Cabildo, obra en la que resuenan ecos de una melancolía contenida, un susurro que transita entre la pérdida y el recuerdo. “Es un canto íntimo, un homenaje a lo fugaz y a la manera en que, incluso en los momentos más oscuros, la belleza y la luz pueden prevalecer”, menciona la compositora. Esta pieza es resultado de su participación en el Programa Permanente de Fortalecimiento a Jóvenes Compositores y está dedicada al Cepromusic.

"Con este programa, el Cepromusic celebra el legado de importantes figuras, como Wolfgang Rihm y Silvestre Revueltas, quien supo captar como pocos la esencia de México. Su obra no solo representa la historia de la música nacional, sino también es un reflejo de la identidad cultural del país”, mencionó José Luis Castillo, director artístico del Cepromusic.

Los boletos para el concierto de clausura de la segunda temporada 2024 del Cepromusic, el sábado 7 de diciembre, se encuentran a la venta en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y en Ticketmaster a través del siguiente enlace: https://www.ticketmaster.com.mx/cepromusic-musica-inbal-mexico-07-12-2024/event/3D006174C16E17B3.

Se pueden seguir las redes sociales del INBAL en Instagram (@INBAMX), Facebook (/INBAmx) y Twitter (@bellasartesinba) y de Cepromusic en Instagram (@cepromusicinba), Facebook (/Cepromusic) y X (@CEPROMUSIC).

