El Centro De Producción De Danza Contemporánea Dedicó Homenajes A Creadores Artísticos Y Piezas Gestadas Desde El Laboratorio De Creación

El Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC) comenzó el año con el estreno de la obra Diarios de Rita Berlín, de la coreógrafa María Brezzo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Esta obra formó parte del programa Rita e Inez. Universos paralelos, en el cual se reunieron dos coreógrafas de diferentes generaciones para compartir una mirada hacia el mundo femenino desde perspectivas existenciales.

En mayo, CEPRODAC fue el seleccionado para llevar a cabo el homenaje a la maestra Gladiola Orozco en el Palacio de Bellas Artes, este compromiso se cumplió presentando un programa formado por las obras Diarios de Rita Berlín y Signos… el cuerpo de la noche, del coreógrafo Óscar Ruvalcaba. Ambos montajes son interdisciplinarios al incluir movimiento, imágenes de video, música y un texto escrito y proyectado al mismo tiempo en una gran pantalla.

El segundo estreno del año estuvo a cargo de los coreógrafos Yansi Méndez y Luis Galaviz con la obra Telar, inspirada en la explotación infantil de los textiles en India, en el abuso de poder, la mutilación del ser y la privación de la libertad. Esta obra retrata la ruptura de las sociedades por medio de la desconexión empatía-ser.

En el mes de julio, el Centro del INBAL inauguró el 44 Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí, con el programa Telar. Tejidos diversos. Un programa, dos obras, tres coreógrafos, formado por las obras Diarios de Rita Berlín y Telar.

Otra de las actividades que estuvo a cargo del CEPRODAC fue el Homenaje a Rufino Tamayo, el cual se llevó a cabo en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, con el programa Bajo la sombra del alba. Homenaje a Rufino Tamayo, un texto coreográfico que honra al pintor mexicano, partiendo de la idea esencial que permea buena parte de su pintura, la lucha de los opuestos.

Su mirada artística, siempre inspirada en la esencia del pueblo mexicano, con sus profundas raíces prehispánicas y a la vez tan universal, nos ofrece innumerables motivos de inspiración para reconocer su genio creativo. A partir de la obra del maestro Rufino Tamayo el equipo de bailarines/coreógrafos del CEPRODAC proponen un trabajo coreográfico que toma algunos temas, colores y conceptos propuestos en su vastísimo universo pictórico, para ofrecer un breve pero profundo reconocimiento.

En septiembre, este colectivo artístico participó en el Encuentro Nacional de Danza 2024, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con el programa Bajo la sombra del alba. Homenaje a Rufino Tamayo.

En la parte de formación y creación de nuevos públicos, el elenco del CEPRODAC salió de sus instalaciones para llevar a cabo sus actividades en el Laboratorio de Creación del Jardín Escénico.

Con esta actividad el público pudo observar cómo es un día de trabajo para la agrupación del INBAL. El elenco del CEPRODAC está formado por bailarines profesionales, cuya jornada se nutre con clases impartidas por diversos maestros, a fin de mejorar y perfeccionar su trabajo. La segunda parte es el proceso creativo de una obra, los bailarines trabajan en el montaje de las piezas que van formando su programación, de esta manera se preparan para las presentaciones que realizan en diversos espacios escénicos.

