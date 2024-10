El Centro De Experimentación Y Producción De Música Contemporánea Llega Con Estrenos Nacionales Y Mundiales Al Palacio De Bellas Artes

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), presentará dos conciertos en la edición 46 del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez (Fimnme), sábados 12 y 26 de octubre a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El programa del 12 de octubre estará integrado por los estrenos mundiales de La pesadilla (The Night Mare), de Arturo Ángeles Lerma; Caminos de La Habana, de Arturo Flores Barragán, y La distancia entre las olas, de Pablo Sandoval Coronado; así como los estrenos nacionales de Hurakán, de Julián Fueyo; Atmosphären, de Daniel de la Vega, y Spiraling Down the Rabbit Hole, de Ana Paola Santillán.

Este concierto tendrá como directores invitados a Laura Reyes en la primera parte del programa y José Peñalver en la segunda. Reyes actualmente se desempeña como directora musical de la Cinema Concert Orchestra y como directora artística de la Orquesta Symphonia de la Universidad de las Américas Puebla; mientras que Peñalver ha sido director huésped de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y de la Orquesta Solistas de América.

Por otro lado, el concierto del 26 de octubre, titulado Doppo Nono convoca a la pluralidad musical italiana tras el legado del compositor Luigi Nono este año en el que se conmemora el centenario de su nacimiento. El programa incluye su obra Polifonica – Monodia – Ritmica, así como D'après, de Clara Iannotta; Archeologia del teléfono, de Salvatore Sciarrino, y Élet ... fogytiglan, de Marco Stroppa.

En lo que va de 2024, el Cepromusic ha ofrecido dos programas (cuatro conciertos) con el Integral de las obras para cinta, de Luigi Nono, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario.

Los boletos para ambos conciertos se encuentran a la venta en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y en Ticketmaster a través de los enlaces: sábado 12 de octubre 19 h: ticketmaster.com.mx/46-fimnme-ensamble-cepomusic-mexico-12-10-2024/event/3D006132C46D3D28?language=en-mx y sábado 26 de octubre 19 h: ticketmaster.com.mx/46-fimnme-ensamble-cepomusic-mexico-26-10-2024/event/3D006132C2BB3C6A?language=en-mx

