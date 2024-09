El Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante Inaugura Su Ciclo De Exposiciones De Otoño-invierno

A partir del 2 de octubre, a las 18:00 h, el Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), presentará nuevas exposiciones temporales, como parte de su ciclo otoño-invierno, en el cual resalta un reconocimiento a su propia comunidad artística docente y a proyectos que son parte del circuito de enseñanza y apoyo a la creación.

Maestros del grabado es una exposición colectiva que reúne, por primera vez, obras de las principales maestras y profesores que, de 1962 hasta la fecha, han conducido el Taller de Grabado de El Nigromante. Se incluyen 45 piezas de: Erasto Cortés Juárez, Víctor Cuevas, Rosemary Schwartz, Polly Stark, Gilberto Guerrero, Margarita Orozco, Edgar Soberón, Ernesto de la Peña, Miguel Ángel Morales, Marisol Guerrero e Isabel Vera.

En las Salas 1 y 2, Ximena Berecochea presenta Camino a casa, una exposición fotográfica que hace reflexionar sobre las sensaciones que una persona experimenta cuando vive fuera de su país. Esta producción artística es resultado de la beca del Sistema Nacional de Creadores que otorga el Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura.

Tiempo de la vida, tiempo del mundo, de Alejandro Mejía, egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del Inbal y residente de San Miguel de Allende, presenta piezas realizadas en papel, madera y cerámica que remiten al transcurrir del tiempo, una exploración contemporánea que une los campos de la ciencia y el arte. Con la exposición Estampa revolucionaria, El Nigromante resignifica la colaboración con el Museo Nacional de la Estampa, espacio del Inbal que en 2010 impulsó el proyecto Estampas, Independencia y Revolución, en ocasión del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución y del cual resultó una carpeta de grabados y se presentan por primera vez en San Miguel de Allende dos obras: La vida y la muerte, de René Derouin, impresa en el Museo Taller Erasto Cortés, y República mexicana, de Guillermo Olguín, impresa en San Miguel de Allende por Gilberto Guerrero.

Maestros del grabado podrá ser visitada hasta el 24 de noviembre de 2024 y el resto de las exposiciones hasta el 5 de febrero de 2025. El Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante está ubicado en la calle Dr. Ignacio Hernández Macías 75, Zona Centro, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Entrada Libre.

