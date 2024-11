El Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante Del INBAL Participa En La Muestra De Videoarte Common Effort

El Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), se une al esfuerzo colectivo de artistas, espacios culturales y galerías para activar a la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, en torno al videoarte, el cual puede ser apreciado en proyección, instalación o en múltiples pantallas.

El evento será inaugurado el 15 de noviembre en la Biblioteca Pública y la muestra se desplegará en diversas galerías que albergarán exhibiciones de videoarte y otros medios contemporáneos.

Para la sección denominada Comunidad, el 29 de noviembre en el Centro Cultural del INBAL se presentarán dos charlas. La primera a las 18:00 h, Activación cultural y comunidad, en la cual las y los organizadores comparten su experiencia de trabajo conjunto para crear actividades que involucren a toda una congregación.

Posteriormente, a las 19:00 h se efectuará la charla con el artista Carlos Amorales, en la que Julia Villaseñor guiará la conversación a través de su trayectoria, en la cual se inscribe la exposición individual El encuentro con el sonido, produce imágenes, presentada en noviembre de 2019 en El Nigromante, que incluyó dibujo, instalación sonora y el video del performance Erased Symphony (2013).

Common Effort es un ejercicio de libertad creativa y está dirigido a audiencias interesadas en las posibilidades del arte y todas las actividades son de entrada libre. El Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante está ubicado en calle Dr. Ignacio Hernández Macías 75, Zona Centro, San Miguel de Allende, Guanajuato.

