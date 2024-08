El Cenidim Realiza Mesa Redonda Sobre El Encuentro De Arte E Innovación Tecnológica: El Giro Postdigital

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim), invitan a la mesa redonda sobre el Encuentro de Arte e Innovación Tecnológica: el Giro Postdigital, presentación que estará a cargo del director del Cenidim, Víctor Barrera García, y contará con la participación de Antenor Ferreira Corrêa, Zarid Álvarez Lozano y Alejandro Casales Navarrete.

Durante la mesa se abordará el trabajo artístico y académico de Ferreira Corrêa, del Instituto de Artes de la Universidad de Brasilia, así como el de Álvarez Lozano, del Programa de Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana; esta reflexión busca establecer una plataforma para explorar ideas sobre la transformación de la socialización, impulsada por los avances disruptivos en tecnología y las formas de vida que dependen de la interacción con pantallas, lo que ha modelado las contiendas entre la tecnociencia, la humanización y la legitimación artística.

Además, se compartirá información sobre el Programa de Movilidad Académica –Move la América– de Brasil, que ofrece becas para maestrías y doctorados, brindando oportunidades interesantes para las y los estudiantes. El encuentro se realizará el 21 de agosto a las 13:00 h en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes y será transmitido en vivo por Canal 21 y el canal oficial del Cenidim en YouTube. La moderación estará a cargo de Alejandro Casales, compositor.

