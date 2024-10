El Cenidim Presenta Ritual, Partituras De Manuel Enríquez

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim), invitan a la presentación editorial de las partituras de Ritual, obra del reconocido compositor mexicano Manuel Enríquez (1926-1994).

La presentación se llevará a cabo el 17 de octubre a las 12:00 h en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes. Este acto contará con la participación del director de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), Ludwig Carrasco, y Luis Jaime Cortez, investigador del Cenidim, quienes abordarán el proceso de edición y revisión de las partituras. La moderación del evento estará a cargo de Víctor Barrera García, director del Centro Nacional del Instituto.

La publicación de estas partituras representa un logro significativo que reafirma el compromiso del Cenidim con la preservación del patrimonio musical mexicano, la promoción de la investigación en esta disciplina, la difusión de las obras maestras de los compositores mexicanos y el fomento de la educación musical en todos los niveles.

Tras su presentación, la partitura estará disponible en el repositorio INBA Digital, permitiendo su consulta y estudio desde cualquier parte del mundo. Esto facilitará su uso académico y artístico, beneficiando a estudiantes, investigadores, intérpretes y amantes de la música.

Esta publicación honra la memoria del maestro Enríquez y proporciona una herramienta invaluable para el estudio y análisis de la música contemporánea mexicana; además, la disponibilidad de la partitura en formato digital facilitará el estudio de las técnicas compositivas de Enríquez, la realización de nuevas interpretaciones y grabaciones de la obra, así como el desarrollo de investigaciones musicológicas sobre la música mexicana del siglo XX, y también permitirá la inclusión de Ritual en los programas de estudio de conservatorios y universidades.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More