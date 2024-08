El Cenidi Danza Compartirá La Memoria Documental De Danza Urbana Generación Hip Hop

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de investigación Documentación e Información de la Danza José Limón (Cenidi Danza) presentarán la construcción de la Memoria documental de Danza Urbana Generación Hip Hop el 31 de agosto a las 16:30 h en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes y, posteriormente, a disfrutar el Jam y performance con el B-boy Funky Maya y la B-girl Stay-C, así como música en vivo con el grupo Jazzfalto, a las 18:00, en la Plaza de las Artes.

Esta memoria reúne los materiales y deja constancia de la experiencia artística y académica que significó crear y realizar el Encuentro Danza Urbana Generación Hip Hop (DUGH) 2015 y 2016, a cargo del investigador Enrique Jiménez del Cenidi Danza y la misma institución del Inbal, la que marcó un hito en la difusión del breaking en México y cuyos documentos estarán alojados en un micrositio web.

En palabras del coordinador de los encuentros, curador del archivo y autor de esta memoria, Enrique Jiménez: “Las experiencias acontecidas en ambos encuentros nos convencieron de la importancia de recopilar, preservar y difundir los diferentes registros relacionados con el DUGH y crear un acervo de información y documentación que sirva para desarrollar futuras investigaciones.

“Permitirá difundir la historia del Hip Hop en México, la manera de bailar breaking en los años veinte del siglo XXI, conocer los estilos de danza presentes y disfrutar del breaking a través de las “batallas”, como up rock, footwork, power move y freestyle, así como presentar básicamente tres tipos de documentos: escritos, fotografías y videos”, dijo,

La labor de diseñar y programar el portal web ha estado a cargo de Jorge García, en tanto que Alejandra Medellín fue la responsable de la implementación del repositorio que nutre al micrositio –especialistas en materiales multimedia­ y equipo de trabajo del Cenidi Danza–. El micrositio Danza Urbana Generación Hip Hop. Memorias será lanzado y publicado próximamente por el Cenidi-Danza.

Enrique Jiménez López es maestro en Musicología y licenciado en Etnomusicología por la Escuela Nacional de Música (hoy Facultad de Música) de la Universidad Nacional Autónoma de México, ambas con mención honorífica. Es licenciado en Jazz con especialidad en contrabajo por la Escuela Superior de Música del Inbal.

