El Arte Del Canto Llega A Escuelas De Nivel Bachillerato Con Cantantes Solistas De Bellas Artes

Desde hace 20 años, la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) realiza el ciclo El arte del canto como parte del programa Música Inbal en tu escuela, con el fin de acercar a las nuevas generaciones a la música clásica.

El miércoles 23 y viernes 25 de octubre, a las 13:00 h, se llevará a cabo en el Colegio de Bachilleres plantel 6 Vicente Guerrero y plantel 13 Quirino Mendoza, respectivamente, un concierto a cargo de la soprano Belinda Ramírez, la mezzosoprano Ana Caridad Acosta, el tenor Luis María Bilbao, el pianista James Demster y el tenor y comentarista Alfonso Navarrete.

Para el recital del martes 22 de octubre, a las 11:00 h, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo se contará con la asistencia del tenor Arturo Valencia, el barítono Arturo Barrera y el pianista Sergio Vázquez, así como de la participación de Belinda Ramírez y Alfonso Navarrete.

El programa de los dos primeros conciertos se conforma por O mio Babbino Caro, aria para soprano de la ópera Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini; Habanera, aria para mezzosoprano de la ópera Carmen, de Georges Bizet; La Donna e Mobile, aria para tenor de la ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi; Ninfa hechicera, romanza para soprano de la opereta La viuda alegre, de Franz Lehar; y El tango del lapicero, romanza para mezzosoprano de la zarzuela La torre del oro, de Gerónimo Giménez.

A esas canciones les seguirán No puede ser, romanza de la zarzuela La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal; Así, para soprano, y Alma mía, para barítono, de María Grever; Granada para tenor, de Agustín Lara; Subir, subir, dúo de mezzosoprano y tenor de la zarzuela Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba; y Libiamo, Libiamo, dúo soprano y tenor de la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi.

Por su parte, el programa del recital en el CCH Vallejo será en parte diferente, ya que contempla las obras Vals de Musetta, aria para soprano de la ópera La Bohème, de Giacomo Puccini; Cavatina de Fígaro, aria para barítono de la ópera El barbero de Sevilla, de Rossini; Los vareadores, romanza para barítono, y En mi tierra extremeña, dúo para soprano y barítono, ambas de la zarzuela Luisa Fernanda, de Torroba; y Romanza de Leandro de la zarzuela La tabernera del puerto, de Sorozábal.

Además, se repetirán las mismas canciones de Verdi, Lehar, Grever y Lara, citadas en los dos primeros recitales.

Belinda Ramírez se tituló como profesora de danza, con mención honorífica, en 1975 por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Ese mismo año comenzó estudios de canto en el Conservatorio Nacional de Música. Formó parte de la compañía de zarzuela y opereta de Cristina Ortega, con quien interpretó roles protagónicos en 15 puestas en escena. Su repertorio abarca papeles principales de ópera y opereta. Desde 1990 forma parte del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes.

Ana Caridad Acosta estudió la Licenciatura en Canto en el Instituto Cardenal Miranda; obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli y en el Concurso Internacional Voces del Pacífico, en Estados Unidos. Es la primera contralto del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes.

Luis María Bilbao nació en Bilbao, España. Durante cuatro años fungió como tenor principal de la Compañía Lírica Nacional de España. Ha cantado en la Compañía Nacional de Ópera de México y fue miembro de la Ópera Nacional de Israel. Pertenece a Cantantes Solistas de Bellas Artes.

A James Demster la Universidad de Central Florida le otorgó la doble Licenciatura summa cum laude en Oboe y Piano y posteriormente recibió el grado de Maestría en Piano por la Universidad de Michigan en Ann Arbor. En el INBAL ha sido pianista preparador de la Compañía Nacional de Ópera, director titular del Coro del Teatro de Bellas Artes, director del Coro de Madrigalistas y de Solistas Ensamble de Bellas Artes. Es maestro de la Escuela Superior de Música.

Alfonso Navarrete estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y luego fue alumno de Giuseppe di Stefano. Debutó en el Palacio de Bellas Artes como Alfredo en La traviata, de Verdi; es integrante del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes. Arturo Valencia estudió en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Ha tomado cursos de perfeccionamiento en la Escuela Superior de Música del INBAL.

Arturo Barrera estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Superior de Música del Inbal; en Estados Unidos estudió coaching en el Metropolitan Opera House; Es primer barítono del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes. Sergio Vázquez inició estudios con Elizabeth Guerrero en Torreón y después en la Ciudad de México con Alberto Cruzprieto y Jorge Federico Osorio.

