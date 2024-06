El 90 Aniversario Del Palacio De Bellas Artes También Se Celebrará A Través Del Arte Dancístico

Get Access To Every Broadway Story



En el marco de las celebraciones por el 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza, anuncian la Temporada de Danza 2024. Palacio en Movimiento. Las presentaciones, las cuales el público podrá disfrutar del 23 de julio al 9 de agosto, brindarán un crisol de propuestas a cargo de exponentes de distintos géneros y vertientes dentro del arte dancístico mexicano.

Moving Borders, Physical Momentum, Tango Queer-MX, Íntimo Tango, ArTaller, VSS Compañía de Danza, Jóvenes Zapateadores, La Infinita Compañía, Caña y Candela Pura, y el Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) del Inbal serán las agrupaciones artísticas que engalanarán el escenario con programas especialmente considerados en ocasión de los festejos por las nueve décadas del máximo recinto cultural de México.

La temporada iniciará el martes 23 de julio con la presentación del programa de danza contemporánea titulado 50 pasos para llegar a ti, por cuenta del colectivo Moving Borders, en colaboración con algunos integrantes del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima. La agrupación dirigida por el coreógrafo mexiquense Jaciel Neri, conmemorará también en esta fecha el 30 aniversario de su fundación, interpretando las obras Life steps y Nosotros, además de la pieza que le da nombre al programa.

El jueves 25 de julio, la agrupación Physical Momentum, proveniente de Guanajuato, bajo la dirección del coreógrafo y pedagogo Francisco Córdova, interpretará la obra de estreno Delay. Este montaje interdisciplinario es una investigación escénica que sumerge en un diálogo íntimo entre el cuerpo, el sonido y el espacio, simbolizando la transitoriedad de la vida.

El programa Gala de tango, que se presentará el sábado 27 de julio, reunirá a tres agrupaciones especializadas en la interpretación de este género en México, mismas que ofrecerán una muestra con coreografías emblemáticas de sus trayectorias. Las agrupaciones que participarán en la velada serán Tango Queer Mx, dirigida por Carlos Blanco y Rey Flores; Íntimo Tango, bajo la dirección de Elisa Rodríguez y Jorge Bartolucci, así como ArTaller, encabezada por María O´Reilly.

Las presentaciones de esta temporada en julio terminarán el martes 30 con Caleras, montaje a cargo de VSS Compañía de Danza, con dirección escénica de Vicente Silva Sanjinés. La agrupación, que conmemora su 35 aniversario, presentará este trabajo dancístico contemporáneo que Silva Sanjinés desarrolló a raíz de su inmersión entre 1992 y 1993 en la Colonia Penal de Islas Marías, en el estado de Nayarit.

La Temporada de Danza. Palacio en Movimiento 2024 continuará el jueves 1 de agosto, con la función Mujer, sitio de memorias, programa de danza folclórica que será interpretada por la agrupación Jóvenes Zapateadores, de Veracruz. El espectáculo, que cuenta con la dirección artística de Ernesto Luna Ramírez y la coreografía de Blanca Ramírez Gil, se creó como una experiencia escénica que, a través de la danza, la música, la décima, las hierbas y la comida, reflexiona sobre el legado ancestral de las mujeres cercanas a las integrantes de la agrupación.

El sábado 3 de agosto, La Infinita Compañía, bajo la dirección del bailarín y coreógrafo Raúl Tamez, presentará el montaje Novena Sinfonía, danza contemporánea. 200 aniversario. Realizada con el apoyo del estímulo fiscal Efiartes, esta obra monumental de danza con más de 20 bailarines en escena ofrece un homenaje a los seres humanos que han perecido en circunstancias injustas en la historia de la humanidad, ya sea debido a su raza, género, preferencia sexual, religión o ideología política.

Por su parte, la Compañía de Música y Danza Flamenca Caña y Candela Pura enmarcará el 35 aniversario de su fundación con el estreno del programa Flamenco: a compás de un latido, el martes 6 de agosto. Con dirección general de Lourdes Lecona, y dirección artística y coreografía de Aline L. Lecona, esta obra toma inspiración de la literatura poética y dramática de Federico García Lorca, para mostrar distintos matices del género flamenco, y como éste se puede entrelazar con las virtudes del teatro y la poesía.

Cierra la temporada el Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), agrupación perteneciente al Inbal y dirigida por la coreógrafa Cecilia Lugo, ofrecerá el viernes 9 de agosto una función en la que estrenará el programa Bajo la sombra del alba. Homenaje a Rufino Tamayo.

Un equipo de bailarines y coreógrafos del Ceprodac, conformado por Aralia Dflon, Eduardo Esquivel, Alex Hensa, Ana Paula Oropeza, Porfirio Perera y Lázaro Sierra crearon las piezas que conforman este programa dancístico, el cual ofrece un profundo reconocimiento a la vida y obra del célebre pintor oaxaqueño, partiendo de una mirada ritual y poética que abreva de la cosmogonía indígena mexicana.

