Eco-Poesía E Historias De Vida En El Taller Cielos Y Barrancas, En La Tallera

Con el fin de ofrecer un testimonio poético y narrativo de las comunidades que viven en las barrancas en Cuernavaca, Morelos, la escritora, poeta y performera Marina Ruiz llevará a cabo el sábado 7 de diciembre, de las 10 a las 12 h, el taller Cielos y barrancas, en el espacio cultural de La Tallera, que forma parte del Proyecto Siqueiros.

La artista invita a participar de esta experiencia irrepetible de exploración poética y autodescubrimiento, la cual se realizará en el marco de la exposición Nos toca ser el asteroide, del colectivo Palmera Ardiendo, en este recinto ubicado en Cuernavaca, perteneciente a la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Los interesados podrán inscribirse en el correo tallera.educacion@inba.gob.mx.

Marina Ruiz comentó que fue invitada por Palmera Ardiendo como reconocimiento al trabajo que realiza con artistas y comunidades denominado Poéticas de la barranca. Literatura e imagen comunitaria.

Respecto a los pormenores del taller, expuso: “Con el público generaremos ejercicios de eco-poesía, cartografía e historias de vida, en los que abordaremos las memorias de las comunidades que habitan en las barrancas. Al elaborar este testimonio poético y narrativo se destacará la importancia del entorno ecológico y de cómo influye e impacta en el sentido identitario y en el aspecto cultural y social de la zona”.

Finalmente, expresó que escribir sobre las memorias y visibilizar a las barrancas como parte de nuestra vida cotidiana es una manera de rescatar estas experiencias íntimas y hacer eco-poesía, además de reflexionar sobre la crisis ambiental en Cuernavaca.

Marina Ruiz Rodríguez (1982) es poeta, performera y editora. Estudia el doctorado en Artes Visuales, Escénicas e Interdisciplina, Davei del INBAL, desarrollando un método de performance colectivo de invocación llamado “Hacernos una cuerpa”, que propone una vía de liberación para la experiencia plena de la corporalidad y la sexualidad de las mujeres. Tiene una maestría en Producción Editorial, en la cual produjo el proyecto Poéticas de la barranca, cuyo objetivo fue la visibilización de la cultura de las barrancas de Cuernavaca y sus comunidades marginales. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, editora de la Colectiva Hermanas en la Sombra, que publica obras de internas de centros de readaptación y de mujeres que han obtenido su libertad, y fundadora de la editorial alternativa Astrolabio, que publica temas de poesía e inclusión social.

Su obra performática se desarrolla desde 2006 y pone sobre la mesa temáticas como la objetualización del cuerpo femenino, el aborto, la violencia sexual, la enfermedad vinculada con el género, la maternidad, entre otras.

Ha publicado una docena de poemarios de su autoría, los últimos son Fango Limo (2022) y La nueva anatomía (2022). Publicó recientemente, en coautoría Renacer en la escritura. Manual de intervención feminista en espacios donde se viven violencias (2021), así como el artículo de divulgación Del cuerpo colonizado a la cuerpa gozosa (2022).

