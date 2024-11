Dialogarán Sobre Ángela Gurría Como Pionera De La Escultura En México

En el marco de la exposición Ángela Gurría. Señales, la cual se exhibe en el Museo del Palacio de Bellas Artes, el jueves 21 de noviembre, a las 18:00 h, en la Sala Adamo Boari de dicho recinto se llevará a cabo la charla titulada Ángela Gurría: Pionera de la escultura mexicana.

Organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), en la charla tomarán parte Miriam Kaiser, Louise Noelle y Rita Eder, tres especialistas y conocedoras del trabajo y aportaciones de la artista en el campo de la escultura en México.

Con la moderación del director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Daniel Garza Usabiaga, las curadoras de arte y académicas explorarán cómo la artista mexicana (1929-2023) se convirtió en un parteaguas en su tiempo, al ser una de las primeras mujeres escultoras reconocidas en México.

La charla es una de las actividades programadas de forma paralela a la exposición Ángela Gurría. Señales, la cual está formada por cerca de 165 obras escultóricas producidas por la artista en distintos formatos, dimensiones y materiales, y dividida en cuatro secciones: Cuerpos, Paisajes, Umbrales y Jardín místico, bajo la curaduría de Joshua Sánchez González, curador en jefe del recinto del INBAL.

La exposición permite conocer ampliamente la obra escultórica de Ángela Gurría, pero también asomarse a un artista en su intimidad, en sus reflexiones personales y estéticas, y también en sus maneras de acercarse, incluso, a una mirada de la conformación de la identidad de una nación desde el punto de vista de la contemporaneidad.

En septiembre de 1974, Ángela Gurría fue la primera mujer que se incorporó a la Academia de Artes, con un discurso en el que se refirió a la escultura como su forma de expresión, de relatar su historia y su devenir, y en el que destacó la importancia del arte público. De ello hablará Louise Noelle, quien se ha desempeñado como secretaria académica de la Academia de Artes de México.

Fallecida en febrero de 2023 y despedida en el Palacio de Bellas Artes, la promotora cultural Miriam Kaiser se refirió ahí a Ángela Gurría como “la amiga, la luchadora feroz, quien siempre estuvo a contracorriente y fue gran activista en numerosos frentes”.

Su legado —dijo— es extenso, importante, a la vista de quien quiere verlo y admirarlo, con sus esculturas urbanas, en numerosos acervos de museos y de colecciones privadas.

En 1967 obtuvo el primer premio en la categoría de Escultura Integrada a la Arquitectura de la Tercera Bienal de Escultura con la obra Puerta Celosía, que se encuentra en la Fábrica de Billetes del Banco de México. También fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el área de Bellas Artes, en 2013, y la Medalla Bellas Artes en 2015.

La charla Ángela Gurría. Pionera de la escultura mexicana se llevará a cabo el jueves 21 de noviembre a las 18:00 h en la Sala Adamo Boari, la entrada es libre.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More