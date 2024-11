Dialogarán Sobre La Escultura Cubo De Herrumbre, De Fernando González Gortázar, En El Museo Rufino Tamayo

Cubo de herrumbre, escultura realizada en 1980 por el arquitecto Fernando González Gortázar, será tema de la charla que ofrecerán el periodista Diego Petersen y la artista plástica Renata Petersen este martes 26 de noviembre a las 17:00 h en el Museo Rufino Tamayo.

Organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Tamayo, este conversatorio forma parte del ciclo de charlas Colección Comentada y lleva por título González Gortázar x Los Petersen.

La escultura Cubo de herrumbre se encuentra actualmente en exhibición en la explanada principal del museo. Fue realizada en 1980 por el tapatío Fernando González Gortázar (1942-2022) en hierro soldado y tiene medidas de 400 x 399.3 x 283.8 cm sobre una base de 89.5 x 50.5 cm. Pertenece a la colección del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, recinto de la Red de Museos del INBAL.

A través de varias entrevistas, el periodista y escritor Diego Petersen fue un interlocutor constante y permanente para González Gortázar y logró rescatar fragmentos de su vida y trayectoria.

En esta ocasión, tanto Renata —egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda— como Diego contextualizarán la obra que forma parte de la colección del Museo Tamayo al hablar de los múltiples intereses del artista, como la botánica, el urbanismo, la arquitectura y el arte. Asimismo, hablarán sobre sus contemporáneos y las posibles influencias que tuvo durante su formación en la Escuela de Arquitectura de Guadalajara. ‍

Fernando González Gortázar fue un reconocido arquitecto, escultor, artista, poeta, viajero y es el creador de la escultura Cubo de herrumbre, calificada como “un poema geométrico”.

Considerado un polifacético arquitecto y artista plástico, creó su obra jugando, materializando y explorando materiales como el metal, escribió alguna vez la crítica de arte Raquel Tibol.

“Levitando discreta, hecha en hierro oxidado, que deconstruye su forma dándole otro significado, Cubo de herrumbre da la bienvenida en el vestíbulo del Museo Rufino Tamayo y constituye un acento que enmarca y augura las sorpresas que esperan al visitante”, refiere la especialista.

La serie de charlas Colección Comentada es un programa que pretende extender los canales de diálogo del museo para generar nuevos comentarios y lecturas en torno a las piezas de su colección.

La charla González Gortázar x Los Petersen se llevará a cabo este martes 26 de noviembre a las 17:00 h en el Museo Rufino Tamayo, ubicado en Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec.

