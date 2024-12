Develan En El Auditorio Al Aire Libre Del Conservatorio Nacional De Música La Placa De Mujeres Conservatorianas

El Auditorio al aire libre del Conservatorio Nacional de Música (CNM), perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA), albergará la placa de Mujeres Conservatorianas.

La ceremonia de develación fue presidida por la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz, quien destacó la importancia de recordar a las maestras y músicas que han formado parte de la historia del CNM. “El Conservatorio, a diferencia de otros espacios educativos similares, jamás negó la enseñanza musical en todos los ámbitos e instrumentos a las mujeres. La placa simboliza esa genealogía única que se teje desde el siglo XIX y cuyo legado perdura hasta nuestros días”.

De la Paz subrayó que, el presente, demanda cambios profundos en la participación equitativa de las mujeres, en la vida laboral y cotidiana. “Generar espacios libres de violencia es una tarea inconclusa que nos convoca a todos. Renombrar implica resignificar. Hoy, este Auditorio congrega a todas esas mujeres, las de antes y las de ahora, quienes han marcado un camino distinto”.

Por su parte, la directora interina del CNM, Gladys Zamora, mencionó que la colocación de la placa es un aliciente para seguir buscando las primeras veces de las mujeres en la historia del Conservatorio, que está llena de hitos significativos.

En su participación, la maestra Mercedes Gómez recordó la historia de la arpista Clotilde Cerda (Esmeralda Cervantes), enfatizando la importancia de conocer las raíces de compositoras y músicas. “Es fundamental investigar sobre las mujeres que nos han precedido y su contribución a nuestra cultura”.

En tanto, Katia Lara, en nombre de la comunidad estudiantil, dijo que la placa es un gran paso para visibilizar a las estudiantes. “Nos alberga a todas: egresadas, estudiantes, maestras y niñas. Es un recordatorio de lo que ha implicado para nosotras ser artistas y resistir”.

