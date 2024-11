Dedican Homenaje Al Compositor Gabriel Fauré, En El Centenario De Su Aniversario Luctuoso

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, invitan al concierto A Gabriel Fauré. En su centenario luctuoso, que tendrá lugar el viernes 22 a las 19:00 h en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), a cargo de la mezzosoprano Encarnación Vázquez, concertista de Bellas Artes, acompañada al piano por Esteban León.

Gabriel Fauré nació en 1845 en Pamiers, Francia, en el seno de una familia culta, donde demostró el talento para la composición desde una edad muy temprana, por lo que fue enviado a la escuela de música Niedermeyer de París, donde se preparó para ser organista de iglesia y director de coro, bajo la tutela de Camille Saint-Saëns, quien se convertiría en su amigo de por vida. Después de graduarse en 1865, Fauré se desempeñó como organista y maestro, llegando a ser organista de la iglesia de la Madeleine y director del Conservatorio de París.

Entre sus alumnos se cuentan algunos de los nombres más destacados de la música francesa de las primeras décadas del siglo XX, como Maurice Ravel, Charles Koechlin, Florent Schmitt y Nadia Boulanger. En 1920 dimitió a su cargo como director del Conservatorio debido a la sordera que padecía y ese mismo año recibió la Gran Cruz de la Legión de Honor, distinción que no era común para un músico. Falleció el 4 de noviembre de 1924 en París.

Como compositor, Fauré destacó sobre todo en la creación de música de cámara y para piano, y de canciones para voz y piano. Sus dos sonatas para violín y piano (1876 y 1917), sus dos cuartetos con piano (1879 y 1886), los Nocturnos para piano solo (1875-1921) o el ciclo de melodías sobre poemas de Verlaine La bonne chanson (1894), entre otras obras, representan lo mejor de su talento en este campo.

Este concierto en su honor estará integrado en su mayoría por las obras para voz y piano Rêve d'amour, Le secret, Claire de lune, Aurore, En Sourdine, En prière, Les berceaux, Au bord de l'eau, Mandoline y Le papillon et la fleur, así como las Pièces brèves pour piano, Op. 84, interpretadas por la mezzosoprano Encarnación Vázquez, concertista de Bellas Artes, y el pianista Esteban León, acompañados en los comentarios por el investigador musical Francisco Méndez Padilla.

Encarnación Vázquez recibió la Medalla Mozart en su primera edición y ha cantado alternando con Renée Fleming en el Teatro Colón de Buenos Aires, además de participar en la gira anual de la New York City Opera, la Ópera Metz de Francia y el Teatro Teresa Carreño de Venezuela. Se ha presentado en la Ópera de Berlín y la Ópera de Karlsruhe, en Alemania, el Palau de la Música Catalana y en el Gran Teatro Liceo de Barcelona.

Ha cantado en Zimbabue, Sudáfrica e Israel, y en la ópera Yuzuru en Japón. Su discografía comprende 18 títulos que incluyen obra de Mahler, Graun, Mozart, Debussy, Fauré, Ponce, Chávez, Revueltas y compositores contemporáneos.

Por otro lado, Esteban León realizó sus estudios de piano bajo la guía de María Teresa Frenk en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México donde se graduó obteniendo mención honorífica. Fue ganador de los concursos internos de piano en 2007, 2008 y 2013 y la UNAM le otorgó reconocimientos por su excelencia académica por cuatro años consecutivos. Como solista ha ofrecido recitales en la Ciudad de México, así como en diversos recintos culturales del país.

El concierto se realizará el viernes 22 a las 19:00 h en el Auditorio Blas Galindo del Cenart y será de entrada libre. Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL, así como del Centro Nacional de las Artes.

