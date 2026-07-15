Crítica: S.A.B.R.O.S.A. at Foro Alternativo Del Centro Cultural Helénico

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“¿Quieres vivir una experiencia inquietante?”

¡Bienvenides todes! Cada uno de los aquí presentes ha sido cuidadosamente seleccionado por nuestro algoritmo para participar en un proceso democrático, más libre de toda legalidad, diseñado para neutralizar apéndices fálicos incapaces de controlar sus impulsos. Gracias a una sofisticada tecnología implantada en camotes nonatos, ahora es posible dar castigo a quienes han salido impunes de aberrantes actos de acoso callejero, siempre y cuando así lo decida la audiencia. ¿Amonestar o redimir? ¿Castrar o electrificar? No hay nada de que asustarse, pues esto no es más que teatro y una ficción cargada de humor ácido. Sin embargo, la violencia en las calles es real y ni una más debe ser víctima. Ni una sola más.

“¿Alguna vez te han acosado en la calle?”

De acuerdo con datos de la agencia de noticias EFE y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el acoso callejero sigue siendo una de las violencias más extendidas y normalizadas en nuestro país, donde casi la mitad de las mujeres (42.2%) de 15 años o más ha sufrido algún tipo de agresión en espacios públicos. Esta perturbadora cifra es reflejo de una cultura que ha normalizado y perpetuado la violencia de género, de un sistema gubernamental y legal ineficiente e incapaz de controlar, penalizar o encarcelar actos delictivos que van desde insinuaciones lascivas hasta francos actos de acoso y hasta de violaciones. Es de esta problemática que surge “S.A.B.R.O.S.A”, un unipersonal escrito y dirigido por Mariana Hartasánchez que utiliza el humor negro como herramienta para abrir conversaciones necesarias y urgentes en torno al tan escabroso tema.

“Contaremos con tres acusados esta noche.”

Tras haber sido víctima de una agresión sexual en su infancia, la adinerada Sra. Mendieta Ribadeneira ha desarrollado un sistema de autodefensa bio-robótica para ocasiones sexuales agresivas (S.A.B.R.O.S.A), mismo que solicita se ponga en práctica con ayuda de Doriana Moñonga, una bailarina yucateca que tendrá la responsabilidad de reunir a toda una audiencia para realizar juicios públicos en contra de acosadores. Con el consentimiento de mujeres embarazadas para que sus bebés varones nonatos sean implantados con un chip explosivo, ignorando llamadas por parte de Derechos Humanos, y yendo en contra de las leyes que le han fallado a millones de mujeres en este país y en el mundo, la protagonista pondrá en el estrado a tres onvres, compartirá historias que no son de una, son de todas.

“Si la ley no les pone un alto, nosotras debemos castigarlos.”

La propuesta de tomar venganza por mano propia en contra de acosadores, fuera de toda legalidad, así como la idea de implantar chips a niños antes de que nazcan para que puedan ser castrados en caso de que lleguen a cometer algún tipo de acoso, son parte de una dramaturgia que puede sonar extrema. Sin embargo, la gravedad de la situación que viven las mujeres hoy en día en torno a la violencia es extrema y eso no tiene nada de ficción. Es de ahí que, aun cuando pueda resultar incómoda a momentos, o busque abarcar demasiadas problemáticas en un unipersonal de menos de una hora, incluyendo el resignificar danzas tradicionalmente masculinas o el problema de las desaparecidas, “S.A.B.R.O.S.A” es una dramaturgia potente que se debe de recibir a través de su muy sarcástico y ácido sentido del humor, no desde la literalidad. Es por ello que el muy oscuro, un tanto manipulador, pero a la vez lúdico juicio público que plantea la obra como base medular es una denuncia y una crítica, así como una oportunidad para la reflexión, la catarsis, la confesión y la sororidad.

“Él siempre ha sido el depredador, hoy será la presa.”

Sobre una tarima, la protagonista inicia la puesta en escena con una danza con machetes típica de Nayarit, mientras porta un traje amarillo típico deconstruido. Debajo de este, ella porta un corsé blanco decorado con niñes tomados de la mano en el marco, dos machetes a los costados y un trébol de cuatro hojas al centro. Para llevar a cabo los juicios públicos, los espectadores reciben una paleta con el color verde de un lado y rojo del otro. Este elemento se usa para determinar el destino de cada uno de los acosadores callejeros, o sujetos de mierda como les llama la protagonista. La presentación del primero es a través de teatro de sombras, el segundo con una canción, el tercero a través de un ejercicio de participación por parte del público donde el cuerpo de la anfitriona se convierte en testimonio y memoria.

“Nuestro miedo los fortalece, les excita.”

A nivel propuesta de dirección, Mariana Hartasánchez busca entremezclar toda una serie de lenguajes escénicos, desde la música y la danza hasta el teatro de sombras, para dar mayor dinamismo al unipersonal. Esto se hace de la mano de Carolina Jiménez, responsable de los diseños de escenografía, vestuario e iluminación, así como de Claudia Arellano en la composición musical y el diseño sonoro. El resultado es una puesta en escena lúdica, sin duda, donde el público participa durante los juicios para condenar o salvar a los acosadores. Sin embargo, la escenificación no es lo suficientemente sólida para compensar que la dramaturgia a momentos pierde el camino de su tesis central para abarcar un panorama demasiado amplio.

“No vayan a creer que soy una psicótica asesina, ¿eh?”

Como Doriana Moñonga, la actriz Susi Estrada se muestra encantadora ante la audiencia para convencerles de participar en el juicio público, pero también como una intensa mujer dispuesta a desafiar tanto a las autoridades como a la Comisión de Derechos Humanos con tal de ejercer venganza sobre tres acosadores, hecho que pareciera emocionarle bastante. Para interpretar a la acaudalada Sra. Mendieta Ribadeneira, la actriz hace uso de una pamela y de un abanico, y da vida al personaje como si se tratara a momentos de una caricatura de una persona de clase alta.

“Este juicio me está resultando bastante estimulante.”

Ya sea cantando sobre un acosador o dando la bienvenida al público mientras les apunta con un machete, el trabajo de Susi Estrada en “S.A.B.R.O.S.A.” revela un deleite por parte de la actriz por estar sobre el escenario, mismo que resulta contagioso en el deseo por participar en las dinámicas que ella propone. Ciertamente, resulta desconcertante la decisión de interpretar a la millonaria creadora del sistema de autodefensa en un tono fársico, donde pareciera que se le critica por su posición social, en vez de buscar la empatía con ella por haber sido víctima de acoso. Sin embargo, como la protagonista, resulta eficaz en la manera de hacerle entender al público que esta ficción no es un llamado a la venganza, es una invitación a la reflexión sobre los problemas sistémicos sociales en que habitamos y que permitan la impunidad ante actos nefandos cometidos por onvres.

“Participa activamente y regálame tu historia.”

Al salir de la obra no pude evitar pensar en mis amigas. “M” fue víctima de violencia psicológica por varios hombres en su vida, culminando en un evento que la llevó al hospital donde murió; los hijos de “K” fueron testigos de cómo su esposo la pateaba en la cocina de su casa, antes de abandonarles; “I” está ahora mismo en peligro de ir a la cárcel pues su exmarido la ha acusado penalmente de violencia luego de arrebatarle a sus hijos, todo ello mentiras de un celoso psicópata. Estas son tres de mis amigas, tres de sus historias, y lamentablemente, tengo muchas más. Están “J”, “M2”, “G”, muchas más. Estoy seguro que, de poder, cada una de ellas apretarían el botón rojo, cada una de ellas harían lo necesario para detener a sus agresores, pues ninguno de ellos ha recibido castigo alguno por sus actos. Esta es la realidad en la que vivimos. La venganza no es el camino, pero algo debe de cambiar, ya.

DRAMATURGIA y DIRECCIÓN: Mariana Hartasánchez

ELENCO: Susi Estrada

DÓNDE: Foro Alternativo dentro del Centro Cultural Helénico

DIRECCIÓN: Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupe Inn.

CUÁNDO: Sábado y Domingo 20:00 horas. Hasta el 16 de Agosto 2026. Suspende funciones el 5, 18 y 19 de julio.

COSTO: $248. Disponibles en taquilla y S.A.B.R.O.S.A Sistema de Autodefensa Bio-Robótica para Ocasiones Sexuales Agresivas – TEATRO HELÉNICO Aplica descuentos.

DURACIÓN: 60 minutos sin intermedio

'Photo Credit: Ricardo Castillo Cuevas'

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