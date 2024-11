Conversarán Sobre La Obra De Mónica Lavín Dentro Del Ciclo Protagonistas De La Literatura

En el marco del ciclo Protagonistas de la Literatura, la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), abordarán la obra de la escritora y periodista mexicana Mónica Lavín, ganadora del Premio Nacional Letras de Sinaloa 2023. El evento se realizará el domingo 10 de noviembre a las 12:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

En la actividad en honor a la autora de obras como Ruby Tuesday no ha muerto —Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 1996— y Café cortado —Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada 2001—, participarán la periodista y novelista Myriam Moscona; la escritora Rosa Beltrán y el narrador Élmer Mendoza.

Nacida en la Ciudad de México el 22 de agosto de 1955, Mónica Lavín es autora de ensayos y novelas, sin embargo, sus orígenes literarios se encuentran en la narración de cuentos, género al que le tiene respeto y pasión, ya que le permite explorar la vida cotidiana con temáticas como el amor y el desamor, la familia, la amistad, la nostalgia, la soledad y “la extrañeza” dentro de la normalidad.

No obstante, la autora de El lado salvaje —su más reciente obra— reconoce que no ha seguido una sola veta en su trayectoria literaria, lo que se demuestra con obras como Últimos días de mis padres (2022), un relato íntimo y poderoso que indaga sobre la orfandad y la necesidad de reconstruir su propio origen.

Asimismo, la carrera literaria de Mónica Lavín ha dado vuelcos al dar un salto del cuento a la novela con Tonada de un viejo amor, un relato fresco y vigoroso, con capítulos cortos y una narrativa vertiginosa, que cuenta la historia de una aristocracia decadente que se aferra a sus posesiones después de la revolución, dentro de San Lorenzo, un pueblo hipotético del norte de México.

Esta diversidad en la selección genérica y temática se extiende a la propia biografía de la autora.

Mónica Lavín estudió Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana y ha sido investigadora en el Instituto de Ecología de dicha institución. Asimismo, fue conductora del programa de radio Muy Interesante, maestra de la Escuela de Escritores de la Sogem, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Escritores y colaboradora de diversos medios, como El Universal, donde escribe una columna semanal.

Ha sido merecedora de diversos reconocimientos, como el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 1996, el Premio del Club de Periodistas 1997 por el programa radiofónico de divulgación de la ciencia Muy Interesante, el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada 2001, el Premio Governor General de Canadá 2010 por la promoción de la literatura canadiense en México y en 2011 obtuvo el Premio Nacional Malinalli por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More