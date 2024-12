Confluye El Talento De México E Italia En El Concierto Paisajes Atemporales De La Orquesta Sinfónica Nacional

Para celebrar los 50 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) programó el concierto Paisajes atemporales, dentro de su Segunda Temporada 2024 - Diálogos que se llevó a cabo el viernes por la noche en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el concierto contó con la representación artística de la flautista italiana Silvia Careddu, quien debutó como solista invitada de la OSN, y la interpretación de una de las obras más representativas en la historia de la música de la península itálica: Pinos de Roma, de Ottorino Respighi (1879-1936).

La virtuosa de la flauta y destacada docente Silvia Careddu trajo al Palacio de Bellas Artes una de las obras que forman parte de su selecto repertorio: el Concierto para flauta y orquesta, del francés Jacques Ibert (1890-1962), una de las obras fundamentales del catálogo obligado para flauta del siglo XX.

Flautista principal de las mejores orquestas europeas, como la Orquesta Nacional de Francia, Careddu impresionó al público con su intervención como solista de un extenuante concierto para flauta, el cual abordó con gracia y elegancia, pero a la vez con impresionante aliento, desde las primeras notas de la obra, lo que hizo despertar en el público un prolongado aplauso que la volvió al escenario en dos ocasiones y ofrecer una muestra más del dominio de su instrumento con un fascinante encore.

La otra representación italiana correspondió a la emblemática composición Pinos de Roma, de Respighi, que de manera sonora hace un retrato, un poema sinfónico, de los sitios más visitados de la capital italiana, pero que recuerda también los tiempos de gloria de los guerreros del imperio romano.

Para dar un ejemplo claro de la magnificencia sonora de esta obra, se contó con la colaboración de la Banda Sinfónica de la Marina Armada de México, cuyos integrantes se colocaron en los balcones laterales del palacio de mármol con instrumentos de aliento-metal que asemejaron las antiguas trompetas romanas anunciando su regreso a casa después de realizar grandes hazañas guerreras. De esta forma colaboraron en la colosal interpretación que inundó de sonidos el recinto como pocas veces visto y escuchado.

Si estas piezas lograron nuevamente el reconocimiento del público a la agrupación musical del INBAL, no menos aplaudidas fueron las obras representativas de México y Latinoamérica en esta fiesta musical por las relaciones amistosas México-Italia.

Y es que, en esta parte, el concierto Paisajes atemporales de la OSN, incluyó dos obras de estreno nacional: Son Perpetuum, del mexicano Francisco Cortés Álvarez (1983), y Estelas de Tikal, del guatemalteco Ricardo Castillo (1891-1966).

En la primera, el compositor Francisco Cortés hace patente su interés por la música que recoge tanto la influencia europea, a través de España, así como los sonidos propios de la tradición latinoamericana --sin caer en el folclorismo--, ritmos que son evidentes en la música de toda la región, como el son huasteco, el landó y la zamacueca, entre otros, dando el color distintivo a la música de concierto de nuestros países.

En la segunda obra, el guatemalteco Ricardo Castillo --considerado uno de los fundadores del nacionalismo musical en su país-- recurre a diversas melodías propias de las culturas mam y quiché para hacer un alegre y dinámico homenaje lleno de percusiones a la majestuosidad de la más antigua ciudad maya: Tikal, primer sitio en el mundo en ser declarado por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El colorido, la textura, las sonoridades propias de la música latinoamericana fueron puestas en evidencia en estas dos obras por el conjunto de músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, dejando un buen sabor de boca en los asistentes, y cuya experiencia se podrá repetir nuevamente en una segunda sesión del concierto Paisajes atemporales que se llevará a cabo el domingo 8 de diciembre a las 12:15 h en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

