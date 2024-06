Concluye La Restauración Del Mural Historia De Tlaxcala Y Sus Aportaciones A La Mexicanidad, De Desiderio Hernández Xochitiotzin

Enter Your Email to Unlock This Article



Esta mañana, se presentó la conclusión del proyecto de restauración y conservación 2022-2024, de la obra mural Historia de Tlaxcala y sus aportaciones a la Mexicanidad, de Desiderio Hernández Xochitiotzin, ubicado en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala. En el presídium, se contó con la presencia de la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero; la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lucina Jiménez López; el secretario de Cultura estatal, Antonio Martínez Velázquez, y la presidenta de la Fundación Desiderio Hernández Xochitiotzin, Citlalli H. Xochitiotzin Ortega.

Además, del restaurador en jefe de este proyecto, Jorge Herrera Cedillo, integrante del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam); el secretario de Infraestructura en Tlaxcala, Diego Corona Cremean, así como al equipo de restauradores e integrantes de la fundación. Ahí, la secretaria Alejandra Frausto Guerrero destacó que, en el marco de los 100 años del muralismo mexicano, el Gobierno de México inició con los trabajos de restauración de esta magna obra. Además del trabajo minucioso realizado por especialistas, dijo, el gobierno de Tlaxcala ha contribuido dotando de nueva iluminación, lo que permitirá apreciar a detalle la obra del maestro. “Estos murales son otro lienzo de Tlaxcala, un espacio que va a seguir inspirando a las generaciones de tlaxcaltecas que defienden, preservan y transmiten su cultura a las siguientes generaciones. Las visitas guiadas van a durar más porque ahora con luz van a ver detalles que antes no se podían apreciar. Así los imaginó el maestro y así los vamos a poder ver”. La encargada de la política cultural del país recordó que en esta administración se realiza un intenso trabajo de recuperación del patrimonio cultural, por ejemplo, con el Programa Nacional de Reconstrucción, para entregar al pueblo de México los inmuebles de valor patrimonial que resultaron dañados por los sismos de 2017.

Tan solo en el periodo 2023-2024 en Tlaxcala, dijo, se invirtieron 101 millones de pesos. “Este es el espíritu que recupera la cuarta transformación, el arte no es un privilegio o un apapacho para unos cuantos, es el derecho humano de ser reconocidos en nuestra grandeza cultural, desde nuestra esencia; lo que somos como nación, en diálogo de frente con el mundo”. A su vez, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, señaló que, desde el inicio de su administración, asumió con responsabilidad el compromiso para conservar y promover el patrimonio cultural de Tlaxcala, con el propósito de que trascienda en todo el mundo.

“Mi abuelo, Joaquín Cisneros, en el año de 1962 creyó en un maestro, que es uno de los muralistas más grandes del mundo, Desiderio Hernández Xochitiotzin. Siendo él gobernador se iniciaron los trabajos, y ahora a mí me toca continuar con su cuidado y embellecimiento, y que todo ese trabajo de 10 años del maestro, donde plasmó de manera efectiva la historia de nuestro estado que, con orgullo, como tlaxcaltecas tenemos que mostrarle al mundo entero”, expuso. Recordó que los murales presentaban daños por grietas y humedad de muchos años y que gracias al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador cobraron vida los trazos del artista tlaxcalteca, que dedicó 10 años de su vida en concertación de esta obra que está abierta al público y que mostrará su majestuosidad como nunca.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Cultura del estado, Antonio Martínez Velázquez, festejó que los murales de Palacio se han convertido en un legado invaluable de la cultura tlaxcalteca, al ser una ventana al pasado para que las nuevas generaciones no olviden los orígenes de la entidad. A su vez, la titular del Inbal, Lucina Jiménez López, afirmó que con esta restauración “se refrenda ante el pueblo de Tlaxcala, su gobierno y todas las instancias que aquí nos acompañan, el compromiso del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con la preservación del patrimonio artístico de México, con el derecho ciudadano a la memoria y también con ese derecho al patrimonio cultural”. Refirió el orgullo de “entregar las obras de restauración de los murales que pintó el maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin en este Palacio de Gobierno, luego de haber trabajado 10 años en el trazo de los bocetos de aquello que habría de realizar”. Asimismo, hizo un reconocimiento a los especialistas del Cencropam, y a su director, Ernesto Martínez Bermúdez, por la relevante labor realizada en esta obra. En su oportunidad, Citlalli H. Xochitiotzin Ortega agradeció el trabajo que el gobierno federal y estatal realizaron para el mantenimiento integral de estos murales, así como la paciencia y dedicación de las y los restauradores. Asimismo, habló del orgullo tlaxcalteca y del trabajo realizado por el artista. Desiderio Hernández Xochitiotzin El artista plástico, cronista e investigador Desiderio Hernández Xochitiotzin es considerado el último gran muralista mexicano y fue reconocido por el Congreso del estado de Tlaxcala con el título honorífico de Embajador de la Cultura Tlaxcalteca, por inmortalizar la cultura e historia de Tlaxcala y de México en sus obras. Su trabajo más icónico Historia de Tlaxcala y sus aportaciones a la Mexicanidad se encuentra en las paredes del Palacio de Gobierno de Tlaxcala.

Se conforma de más de 450 metros cuadrados de obra plástica, está dividida en 24 segmentos, dividida en los bloques: Tlaxcala prehispánica, La Conquista, El siglo de oro tlaxcalteca y Del siglo de las luces al porfirismo en Tlaxcala y México. Etapas de restauración en Tlaxcala La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Inbal, a través del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), de la Subdirección General del Patrimonio Artístico Inmueble, a lo largo de cuatro etapas de restauración, realizadas del 17 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2024, bajo la coordinación del director de Cencropam, Ernesto Martínez Bermúdez, y, del Taller de Mural, Jorge Herrera Cedillo, que hicieron una limpieza general mecánica en seco y una limpieza química, resanes en áreas con grietas, restauración en el cubo de escaleras —el cual acusaba una grieta transversal del techo a medio muro— y en la arcada de la planta baja, así como la reintegración matérica en pequeños faltantes.

Como parte de la última etapa, se realizó la intervención en el muro oriente de la planta baja, mediante la consolidación de capas pictóricas exfoliadas por goteo y termosellador, y de estratos inestables por medio de inyección de materiales ligantes, así como la reintegración matérica para consolidar estratos y lograr la estabilización de oquedades y trabajos de reintegración cromática. La pieza plasma de manera magistral la cosmovisión, organización, rituales, leyendas y hechos constitutivos de la nación tlaxcalteca, así como el mestizaje y el sincretismo cultural.

