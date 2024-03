Concluye En El Museo Tamayo 103 Días Con La Proyección De Anette, De Léos Carax, Y Alcarrás, De Carla Simón

Get Access To Every Broadway Story



En el marco del Día Internacional de la Mujer, la plataforma de cine MUBI y el Museo Tamayo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (nbal) unen esfuerzos para presentar 103 Días, actividad que invita a cuatro directoras mexicanas a elegir dos películas del acervo de MUBI para proyectarlas en el auditorio del recinto y posteriormente ofrecer una conferencia para compartir ideas detrás de su selección y la relación con su propio trabajo y filmografía.

103 días es el tiempo que transcurre entre el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) y el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), periodo que se toma como referencia para abrir espacios de intimidad y diálogo con autoras mexicanas que a través de su labor motivan a futuras generaciones.

El proyecto cerrará con la selección de la directora Alejandra Márquez Abella, quien después de proyectar las películas Anette, dirigida por Léos Carax, y Alcarrás, dirigida por Carla Simón, ofrecerá una conferencia para hablar del lenguaje cinematográfico en las películas que eligió para este ciclo.

Annete (Francia, Estados Unidos, 2021) narra la historia de una pareja aparentemente perfecta, un provocador comediante de “stand-up” y una cantante de ópera de renombre internacional, viven una vida glamorosa en Los Ángeles. Sin embargo, cuando dan la bienvenida al mundo a su hija Annette, sus misteriosos dones cambiarán sus vidas para siempre. La proyección se realizará el martes 12 y jueves 14 de marzo, a las 19:00 horas. La entrada es libre.

Alcarrás (España, Italia, 2022). En un pequeño pueblo catalán los miembros de una familia de granjeros especializados en el durazno, los Solé, pasan los veranos juntos en su huerto. Pero al surgir planes para instalar paneles solares y cortar árboles de repente enfrentan su desalojo y la pérdida de mucho más que solo su hogar. Las funciones se efectuarán el jueves 21 de marzo a las 19:00 horas. La entrada es libre.

La conferencia a cargo de Alejandra Márquez Abella tendrá lugar el viernes 5 de abril, a las 19:00 horas.

