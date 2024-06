Concertistas De Bellas Artes Compartirán El Escenario Con Invitados En El Ciclo Música Inbal En Los Museos

Get Access To Every Broadway Story



La soprano Guadalupe Millán y el pianista Víctor Manuel Hernández Murillo, acompañados de las voces privilegiadas de las sopranos Luz Elena Hernández y Martha Mejía, de la mezzosoprano Aljhared Abrajan Márquez, y del tenor Gian Suárez, ofrecerán un concierto el sábado 29 de junio a las 13:00 h en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología.

Enmarcado dentro del programa Música INBAL en los museos, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el concierto incluirá un amplio repertorio con obras de diversos géneros, como Sposa son disprezzata de la ópera Bajazet, de Antonio Vivaldi (1692-1740), y del oratorio El Mesías: Comfort ye, my People y Every Valley, de Georg Friedrich Händel (1685-1759).

Asimismo, llevarán al escenario Voi che sapete de la ópera Las bodas de fígaro y Dies Bildnis ist Bezaubernd Schön de la ópera La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), para luego incorporar al compositor italiano Giacomo Puccini (1858-1924), al que se le recuerda en el primer centenario de su fallecimiento, con el tema Sola, perduta, Abbandonata de la ópera Manon Lescaut.

El resto de la presentación comprende música mexicana, cubana y española, comenzando con Lejos de ti, del compositor zacatecano Manuel M. Ponce (1882-1948); Diálogo, de la cubana Gisela Hernández (1912-1971); No niegues que me quisiste, de Jorge del Moral (1900-1941); Ternura, de Mario Ruiz Armengol (1914-2002); Arrullo, de Víctor Manuel Hernández Murillo (1950), con letra de Olga Rivas y Canción tonta, de Salvador Moreno (1916-1999), al que se le recuerda en su 25 aniversario luctuoso.

Para el final se reservó una pieza de la zarzuela Los gavilanes, del compositor español Jacinto Guerrero (1895-1951), el Duo de Rosaura y Adriana.

Guadalupe Millán ha sido solista de varias orquestas mexicanas, así como de coros y orquestas en Estados Unidos. Debutó en México con la Compañía de Ópera de Bellas Artes en La flauta mágica, de Mozart. Formó parte de Solistas Ensamble de Bellas Artes. Ha sido maestra de canto, fonética y dicción en la Escuela Nacional de Música. Es integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes.

El pianista, director y compositor Víctor Manuel Hernández Murillo es originario de Álamos, Sonora. Cursó estudios en el Conservatorio Nacional de Música, y una vez concluidos comenzó una prolífica carrera en la cultura y la educación musical, nacional e Internacional. Ha sido director artístico de numerosas agrupaciones corales, entre ellas: Coro Itzel, el Coro de la Unidad Pedagógica de Ecatepec, Coral Mexicano del Inbal, el Coro del Ballet Folclórico de México, el Coro del Magisterio del Estado de México y Coral de la Herradura. Labora como pianista en la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

