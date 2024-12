Con Una DIvertida Oferta Teatral Concluye La Actividad Este Fin De Semana En El Centro Cultural Del Bosque

Este fin de semana (15 de diciembre) concluye la actividad en los recintos del Centro Cultural del Bosque, con propuestas escénicas que abarcan distintas temáticas y géneros teatrales.

Una de las obras más aclamadas es Los Hardings, de Alexia Bürger, que estará en cartelera hasta el 15 de diciembre en el Teatro El Granero Xavier Rojas, con funciones viernes a las 20 h; sábado a las 19 y domingo a las 18 h. Aborda la historia de un conductor de trenes, un antropólogo investigador y un agente de seguros, quienes comparten el mismo nombre y aparentemente no tienen nada en común, hasta el 6 de julio de 2013, cuando un tren se descarrila y hace arder una ciudad. Entonces aparecen frente a nosotros los rieles que unen sus existencias. Actúan Misha Arias de la Cantolla, Gilberto Dávalos y Antón Araiza, bajo la dirección de Sandra Félix.

Falsa conferencia de “La firmeza en el ausencia” es un texto de Paola Izquierdo y Fernando Villa, basado en la obra de Leonor de la Cueva, quienes junto con Allan Flores dirigen esta puesta en escena en la cual el barroco toma tintes divertidos, irreverentes y contestatarios. En ella los personajes de Marcela de San Félix y el profesor Felipe Vistahermosa dictarán una conferencia acerca de la obra La firmeza en el ausencia de Leonor de la Cueva. Al percatarse que el material está incompleto se verán forzados a actuar los fragmentos faltantes, dialogando con los videos existentes. Se podrá disfrutar hasta el 15 de diciembre en la Sala Xavier Villaurrutia, con funciones viernes a las 20 h; sábado a las 19 y domingo a las 18 h.

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) está por concluir su Residencia de otoño-invierno en el Teatro del Bosque Julio Castillo con la obra Cada quien a su manera, comedia de Luigi Pirandello, en versión y bajo la dirección de David Olguín, la cual se podrá ver hasta el 15 de diciembre.

Con las actuaciones del elenco estable de la CNT, la puesta constituye un ejercicio radical de teatro dentro del teatro. En ella se relata la producción de una obra basada en acontecimientos “reales”: el escándalo devenido del suicidio de un artista en la víspera de su matrimonio, al descubrir que su prometida le era infiel. A su vez, los personajes de los que la obra trata asisten a verla para determinar la veracidad de los eventos narrados.

Si cada quien tiene su versión de los hechos, la realidad parece una sustancia líquida donde la verdad es tan inasible como la obsesión por explicar nuestras conductas. Sus funciones son viernes y sábado a las 19 y domingos a las 18 h.

Dentro del VII Ciclo de Cabaret, también hasta el 15 de diciembre, se tendrá la oportunidad de disfrutar la obra Una hermosa mañana. Pastorela prehispánica, a cargo de La nave de las locas, bajo la dirección de Tito Vasconcelos, quien es responsable de la dramaturgia y comparte escenario con Brisia Yeber, Jessie Garibay y Blanca Loaria Pedroza.

Es un espectáculo de teatro/cabaret que propone un ejercicio humorístico sobre las mitologías de los embarazos milagrosos. En este caso el nacimiento del dios mexica Huitzilopochtli. Funciones miércoles y viernes 20 h, sábado a las 19 y domingo 18 h en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky.

Las obras estarán hasta el 15 de diciembre en los teatros del Centro Cultural del Bosque (suspende funciones el 12 de diciembre), en Reforma y Campo Marte, alcaldía Miguel Hidalgo.

